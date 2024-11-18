Не просто танк: как техника ВС РФ защищена от оружия массового поражения

Еще в советские времена разработчики занялись созданием противоатомного и противохимического барьера для боевых машин

Киев от создания ядерного оружия удерживает лишь то, что оно не гарантирует улучшения ситуации на фронте, заявил в конце этой недели советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. Это не первое за последнее время сообщение о том, что соседняя страна может работать над оружием массового поражения (ОМП). Корреспондент «Известий» выяснил, как наша техника защищена на тот случай, если бы врагу удалось применить хоть какое-то подобие ОМП.

Триггеры для защиты танков

Давно очевидно, что появление ядерного оружия внесло коренные изменения в военное искусство, вызвало переоценку оснащения всех родов войск, сообщил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

— Будучи наиболее эффективной и мощной, эта сила в случае возникновения ракетно-ядерной войны станет главным средством нанесения ударов по противнику. Его применение уже в самом начале военных действий призвано обеспечить быстрое получение желаемых стратегических результатов. Однако в достижении окончательных целей войны огромная роль продолжает оставаться за сухопутными войсками, а их основной ударной силой выступают танки, — рассказал эксперт.

Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон Источник изображения: iz.ru

Он добавил, что для окончательного завершения стратегического замысла в район, предварительно подвергнутый ядерным ударам, должен вступить солдат. Но незащищенному воину нельзя передвигаться по территории, пораженной ядерными взрывами. В этой связи неизмеримо возрастает значение танковых войск, подчеркнул эксперт.

Танковые войска СССР на протяжении достаточно длительного времени (до конца 50-х годов прошлого века) не имели защиты от ОМП, к которому относится ядерное, химическое и биологическое оружие.

— С появлением в 1940–1950-х годах на вооружении армий стран — членов блока НАТО ядерного оружия возникла необходимость защиты экипажа и внутреннего оборудования от поражающих факторов ОМП и в первую очередь — от ударной волны, проникающей радиации и радиоактивной пыли, — напомнил Александр Михайлов.

На момент появления в СССР ядерного оружия на вооружении Советский армии стоял танк Т-54.

Танки Т-54 Источник изображения: Фото: ТАСС/Владимир Песляк

— Задача защиты экипажа и внутреннего оборудования от ударной волны и радиоактивной пыли была решена путем создания и внедрения с 1959 года на всех отечественных танках первого послевоенного поколения, в том числе на Т-54, системы противоатомной защиты (ПАЗ). Эта система была спроектирована в 1956 году, и вся ее техническая документация отправлена харьковским КБ-60 на завод в Нижний Тагил, — подчеркнул Михайлов.

Главная задача — защита экипажа

Инженер-конструктор «Уралвагонзавода» Дмитрий Антошкин заметил, что защита экипажа и внутреннего оборудования от ударной волны обеспечивалась броневой конструкцией корпуса и башни, а также герметизацией обитаемых отделений.

— В то же время, защита от радиационной пыли была реализована путем создания специальным нагнетателем в обитаемых отделениях избыточного давления, непрерывной подачи очищенного от пыли воздуха и удаления пыли, отсепарированной нагнетателем, наружу танка. Это исключало попадание в танк пыли с потоком воздуха через отдельные неплотности, — пояснил специалист.

Танк Т-62 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

По его информации, расчетным методом было также доказано, что при производстве 30 выстрелов из 115-миллиметровой пушки танка Т-62 с автоматическим открыванием крышки люка для выброса стреляной гильзы после каждого выстрела доза облучения экипажа танка при действии на зараженной радиацией местности будет ниже пороговой.

— Эти расчеты приняли во внимание при разработке системы коллективной защиты танка Т-72, — заметил он, добавив, что, начиная с танка Т-62, система защиты от ОМП была также дополнена индивидуальными средствами (противогазами и комплектами противохимической защиты (ПХЗ), размещаемыми в обитаемых отделениях танка и позволяющими экипажу выполнять поставленную боевую задачу в зоне применения оружия массового поражения.

Танк Т-72 Источник изображения: Фото: РИА Новости

Эксперт обратил внимание на то, что дальнейшие работы по совершенствованию ПАЗ привели к созданию противорадиационного материала (так называемого подбоя и надбоя), снижающего дозу облучения экипажа в несколько раз.

— Первый крепился к броне корпуса и башне внутри обитаемых отделений. Второй устанавливался снаружи танка на крышках люков, командирской башенке и на бортах корпуса. Усиленную противорадиационную защиту первоначально внедрили на танке Т-55А, принятом на вооружение Советской армии в 1962 году. В дальнейшем она стала составной частью вновь создаваемых «Уральским КБ транспортного машиностроения» («УКБТМ») и изготавливавшихся «Уралвагонзаводом» танков, — уточнил он.

Первым таким серийным танком «Уралвагонзавода», как отмечает Дмитрий Антошкин, стал легендарный Т-72, принятый на вооружение Советской армии в 1974 году. Выяснилось, что на нем были внедрены практически все наработки, ранее реализованные на других боевых машинах, обеспечивавшие эффективную защиту экипажа и внутреннего оборудования от поражающих факторов ОМП.

— Вместе с тем на Т-72 значительно изменилась и сама аппаратура системы коллективной защиты экипажа, в ее состав были введены новые блоки. Это позволило существенно повысить уровень защиты, в том числе и от отравляющих веществ. Кстати, после, на различных модификациях Т-90, данная аппаратура была заменена на более совершенную, — отметил Антошкин.

Танк Т-90 Источник изображения: Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Кроме того, по его данным, в отделении управления Т-72 был установлен прибор, предназначенный для проведения дегазации внешней поверхности танка. Позже его также заменили на прибор, обладающий более высокими характеристиками.

— На перспективных образцах боевой, инженерной и специальной техники разработки нашего предприятия внедрена высокоэффективная комплексная система защиты экипажа и внутренней аппаратуры от поражающих факторов ОМП с использованием оборудования на новой элементной базе, — сообщил специалист.

Он отметил, что надежность и безотказность современных систем защиты от ОМП тщательно проверяется несколькими этапами испытаний. «Мы проводим их, в том числе, в специализированных военных научных центрах во взаимодействии со специалистами-разработчиками и представителями Министерства обороны РФ», — резюмировал собеседник.

Дмитрий Корнеев