Операция "Ложная цель": как Россия придумала подкинуть новое смертоносное оружие к беспилотникам-обманкам на Украине (The Independent, Великобритания)

The Independent: с помощью дронов-обманок Россия перегружает украинскую ПВО

На секретном заводе "Алабуга" российские инженеры работают над производством беспилотников-обманок, пишет The Independent. Они призваны перегрузить украинскую ПВО. Еще одна российская разработка, вселяющая ужас в ВСУ, — термобарические дроны.

Эмма Берроуз

На секретном заводе, расположенном в центральной части страны, российские инженеры работают над производством сотен беспилотников-обманок. Они должны деморализовать украинскую оборону, пытающуюся защититься от нового страшного оружия, как следует из расследования Associated Press.

Согласно материалам, с недавних пор завод, находящийся на территории российской особой экономической зоны "Алабуга", начал, наряду с "пустышками", выпускать термобарические беспилотники. Термобарические боеголовки создают вихрь высокого давления и тепла, способный пробить толстые стены. Они выжигают весь кислород на своем пути и получили страшную репутацию из-за травм, которые можно получить, даже находясь на расстоянии от места первоначального взрыва: выжженные легкие, раздавленные глазные яблоки, повреждения мозга.

По словам человека, знакомого с деталями производства и согласившегося побеседовать с командой расследователей на условиях анонимности в силу деликатности вопросов, в конце 2022 года Россия разработала план операции под названием "Ложная цель". Идея заключалась в том, чтобы запустить вооруженные беспилотники одновременно с десятками обманок. Они зачастую набиты тряпками или пенопластом, но на радарах неотличимы от БПЛА, несущих настоящие бомбы. Таким образом ВСУ придется за доли секунды принимать решения о том, как расходовать скудные ресурсы, чтобы спасти жизни людей и сохранить важнейшие объекты инфраструктуры.

"Идея в том, чтобы сделать беспилотник, который создавал бы у противника ощущение полной неопределенности. Чтобы он не знал, действительно ли это смертоносное оружие... или, по сути, поролоновая игрушка", — объяснил источник. По его словам, с появлением термобарических ракет связан "огромный риск" того, что несущий боезаряд беспилотник отклонится от своего курса и окажется в жилом районе, где "ущерб будет просто ужасающим".

Российский завод беспилотников

В последние недели ложные цели десятками заполняли небо над Украиной, причем каждая из них отображалась как вспышка на экранах военных радаров. В первые выходные ноября в Киевской области сирена воздушной тревоги не смолкала на протяжении 20 часов. Звуки жужжащих беспилотников смешивались с гулом зенитных установок и выстрелами из винтовок.

По словам источника AP и украинского эксперта по электронике Сергея Бескрестнова, чей черный военный фургон оснащен электронными глушителями для сбивания беспилотников, невооруженные пустышки теперь составляют более половины БПЛА, долетающих до Украины.

И безоружные обманки, и вооруженные беспилотники "Шахед" иранской разработки собираются на заводе, расположенном в российской особой экономической зоне "Алабуга". Этот промышленный комплекс создан в 2006 году примерно в тысяче километров к востоку от Москвы, чтобы привлечь бизнес и инвестиции в Татарстан. После начала российской военной операции и перехода некоторых секторов промышленности на военное производство завод стал интенсивно развиваться. Согласно снимкам со спутника, на территории предприятия строятся новые корпуса и ремонтируются уже существующие здания.

На опубликованных в социальных сетях видео завод подается как центр инноваций. Однако Дэвид Олбрайт из вашингтонского Института науки и международной безопасности считает, что на настоящий момент единственная задача "Алабуги" — это производство дронов и их последующая продажа российскому Министерству обороны. Видеоролики и другие рекламные материалы были удалены после того, как в ходе расследования AP выяснилось, что многие женщины из африканских стран, нанятые для восполнения нехватки рабочей силы, жаловались, что их обманом заставили устроиться на завод (информация не подтверждена официальными российскими источниками. — Прим. ИноСМИ).

В 2022 году, вскоре после начала российской военной операции, Россия и Иран подписали сделку на сумму в 1,7 миллиарда долларов на поставку "Шахедов". Москва начала использовать иранские БПЛА на фронте в том же году (информация не подтверждена официальными российскими источниками. — Прим. ИноСМИ). Вскоре после подписания сделки началось производство дронов в Алабуге.

По данным AP, в октябре Москва использовала в атаках по меньшей мере 1889 беспилотников — на 80% больше, чем в августе. В субботу, всего через несколько дней после того, как переизбрание Дональда Трампа на пост главы США поставило под сомнение американскую поддержку Киеву, Россия запустила по территории Украины 145 дронов.

Как свидетельствуют записи брифингов украинских военных, проанализированные командой AP, с лета большинство беспилотников разбиваются, сбиваются или уходят в сторону из-за системы радиоэлектронных помех. Менее 6% из них поражают видимые цели. Но их количество означает, что каждый день мимо обороны может проскочить несколько штук. Этого достаточно, чтобы нанести смертельно опасный ущерб.

Ежедневные рои беспилотников

Напоминающие пчелиный рой облака из беспилотников стали деморализующим фактором в жизни украинцев.

Россияне продолжают совершенствовать тактику использования БПЛА. Теперь за ними летят более мощные ракеты, которые зачастую используются для поражения дронов. Наибольший урон наносят баллистические и крылатые ракеты, которые летят во много раз быстрее беспилотников, громко гудят в воздухе и заметны невооруженным глазом.

Даже пустышки могут сыграть на руку россиянам. Один такой дрон-обманка с камерой прямой трансляции позволяет определять местоположение украинских ПВО и передавать информацию в Россию до последних мгновений его механической жизни.

Каждую ночь украинские снайперы вступают в бой, чтобы сбить беспилотники переносными ракетами класса "земля-воздух".

Один из снайперов ВСУ, который, как и большинство его сослуживцев, попросил называть его по позывному "Розмарин", говорит, что за почти два года сбил в общей сложности около дюжины беспилотников и лишь один раз наткнулся на пустышку, набитую тряпками и пенопластом. Розмарин воспринимает дроны противника почти как людей, описывая стремление летательного аппарата перехитрить его маленькое подразделение.

"Он был частью роя, летел одним из последних, — рассказывает украинец. — Пока он в небе, невозможно сказать, несет он бомбу или нет, потому что содержимое беспилотника с земли никак не увидишь. Мы узнаем об этом только после того, как его собьют".

По словам Розмарина, многие из дронов летят на высоте от двух-трех километров и постепенно снижаются перед тем, как сбросить свой груз. Судя по утекшим в сеть видео, ВСУ начали использовать вертолеты, чтобы сбивать высотные беспилотники.

Как сообщили молдавские власти, за последнюю неделю на территории их страны потерпели крушение три пустышки российской сборки (обвинения носят бездоказательный характер, так как Кишинев не представил информацию о принадлежности БПЛА. — Прим. ИноСМИ).

Из-за оптических иллюзий радар не может отличить беспилотник, оснащенный обычной для "Шахеда" 50-килограммовой взрывчаткой или термобарическим оружием (также известным как вакуумная бомба), от дронов без боеголовок или же оснащенных камерами наблюдения с прямой трансляцией. Существуют и другие беспилотники еще более грубого качества, как вооруженные, так и невооруженные, но их меньше, чем БПЛА типа "Шахед".

Вот почему, даже зная, что ложные цели теперь составляют большую часть надвигающегося роя беспилотников, украинцы обязаны пытаться сбить их все.

"Для нас это просто точка на радаре... У нее есть скорость, направление и высота, — говорит представитель ВВС страны полковник Юрий Игнат. — У нас нет возможности определить точную цель во время ее полета, поэтому приходится либо глушить их средствами радиоэлектронной борьбы, либо применять для их нейтрализации огневую мощь. Противник пользуется этим, чтобы отвлечь наше внимание".

Как продемонстрировали журналистам AP в украинской военной лаборатории, двигатели и электроника для вооруженных "Шахедов" и пустышек представляют собой сочетание китайского и западного импорта. Без него беспилотники не смогли бы летать. Несмотря на почти три года западных санкций, Москва всё еще закупает запчасти и детали, которые поставляются преимущественно из Китая, а также через третьи страны Центральной Азии или Ближнего Востока.

В разгар воздушной тревоги 2 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запуск многочисленных роев "Шахедов", количество которых, по его данным, только за октябрь превысило две тысячи, стал возможен благодаря западным технологиям, закупленным Москвой в обход санкций.

"В состав этих "Шахедов" входит более 170 тысяч компонентов, которые никак не должны были попасть в Россию. Микросхемы, микроконтроллеры, процессоры, множество различных деталей, без которых весь этот террор был бы просто невозможен", — заявил Зеленский.

Одновременное производство в одном месте обоих типов беспилотников — и несущих бомбы, и обманок — позволяет российским военным экономить немалые деньги. По словам осведомленного эксперта, производство пустышек стартовало в начале этого года, и сейчас завод ежедневно выпускает около 40 дешевых невооруженных и около 10 вооруженных беспилотников, которые стоят примерно 50 тысяч долларов за штуку и производятся намного дольше.

В конце октября российское новостное издание "Известия" сообщило, что цель приманки — "ослабить" противника и заставить его израсходовать боеприпасы до того, как по его территории ударят вооруженные "Шахеды".

По словам Бескрестнова и источника, знакомого с процессом производства российских беспилотников, инженеры в "Алабуге" постоянно экспериментируют. Это выводит Москву на передовые позиции в производстве беспилотников. Чтобы запутать средства радиоэлектронной борьбы, они используют украинские SIM-карты, роуминговые SIM-карты, Starlink, оптоволокно. Благодаря этому они могут собирать обратную связь в реальном времени, пока дроны не будут заглушены, сбиты или у них не закончится топливо. Иногда россияне прикрепляют к беспилотникам пенопластовые шарики серебристого цвета, чтобы на радаре такие дроны казались побольше.

Новейшие термобарические дроны вызывают у украинцев колоссальные опасения.

Страх термобарического оружия

С военной точки зрения, термобарические дроны идеально подходят для поражения целей, находящихся в укрепленных зданиях или глубоко под землей.

По словам Олбрайта, произведенные в "Алабуге" термобарические беспилотники особенно разрушительны при атаках по зданиям. В них установлены шарикоподшипники, способные нанести максимальный ущерб даже после взрыва.

Бескрестнов, более известный в профессиональных кругах как Флэш, владелец оснащенного электронными глушилками черного фургона, считает, что термобарические дроны впервые были использованы летом, и, по его оценкам, сейчас составляют от 3 до 5% всех дронов.

"Этот тип боеголовки способен разрушить огромное здание, особенно многоквартирный дом. И он проявит себя в высшей степени эффективно, если Российская Федерация попытается атаковать наши электростанции", — заявил он.

По словам эксперта по международному гуманитарному праву из южноафриканского Университета Форт-Хэйр Артура ван Коллера, этот тип дронов получил свою устрашающую репутацию из-за физического воздействия даже на людей, оказавшихся за пределами места первоначального взрыва.

"При термобарическом взрыве из-за облака, которое он создает, пострадает всё в радиусе его действия, — поясняет эксперт. — Такие перспективы вызывают массовый страх у гражданского населения. Термобарическое оружие смогло вселить людям идею о своей смертоносности, что, в свою очередь, порождает страх".

Авторы: Эмма Берроуз (Emma Burrows), Ганна Архирова (Hanna Arhirova), Лори Хиннант (Lori Hinnant).