Москва выражает протест в связи с нарушениями датским председательством принципа консенсуса Форума ОБСЕ по безопасности - МИД РФ

Москва. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - В Москве констатировали значительное усугубление обстановки на Форуме ОБСЕ (ФСОБ) по сотрудничеству в области безопасности при председательстве Дании, выражают протест в связи с грубейшими нарушениями, заявили в МИД РФ.

"Российская Федерация выражает решительный протест в связи с грубейшими нарушениями датским председательством ФСОБ принципа консенсуса ОБСЕ и правил процедуры. Искаженное русофобией "лицо" датской дипломатии свидетельствует о ее тотальной деградации. Если в Копенгагене хотели вписать себя в историю ФСОБ, способ для этого - разрушение стержневых принципов работы Организации - был выбран явно провальный", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

В МИД РФ заявили о существенной деградации ситуации на ФСОБ, изначально призванном рассматривать военно-политические проблемы безопасности в Европе. "При этом наиболее радикально настроенные делегации из НАТО и ЕС всеми способами старались поставить ФСОБ на антироссийские рельсы, дискредитировать Россию и лишать ее слова, в том числе за счет злоупотребления председательскими полномочиями", - отмечается в заявлении.

"Вразрез со всеми приличиями и действующими правилами процедуры датское председательство вышло за рамки своих полномочий и попыталось навязать государствам-участникам новую модель работы ФСОБ, являющуюся отражением печально известного "миропорядка, основанного на правилах", - заявили в МИД.

Там отметили, что своими шагами Копенгаген дискредитирует институт председательства и ФСОБ как один из директивных органов ОБСЕ. "Более того, подрывается ключевой для Организации в целом принцип консенсуса, без которого ее просто не будет", - добавили в МИД.

"Российская сторона предупреждает нынешнее и следующие председательства: Москва будет делать все возможное для возвращения ФСОБ к его мандату и правилам процедуры, продолжит с его трибуны доносить правду", - подчеркнули в МИД РФ.