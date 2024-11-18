В США представили новую РСЗО, способную выпускать в четыре раза больше боеприпасов, чем HIMARS

Источник изображения: topwar.ru

Американский оружейный концерн Lockheed Martin презентовал свою новую РСЗО, которая способна выпускать по цели в четыре раз больше боеприпасов, чем HIMARS. В пусковую установку помещается сразу 24 реактивных управляемых снаряда калибра 227 миллиметров.

Как поясняют военные эксперты, новая пусковая установка Lockheed Martin является частью семейства MLRS Ordnance, предназначенного для обеспечения армии и корпуса морской пехоты США многоцелевой платформой, способной вести как наступательный, так и оборонительный огонь.

Однако увеличение огневых возможностей негативно отразилось на мобильности новой пусковой установки. РСЗО HIMARS, к примеру, устанавливается на колесную платформу 6х6, а новая американская РСЗО базируется уже на платформе 10х10.

Источник изображения: topwar.ru

На практике это означает, что вести огонь новая реактивная система залпового огня сможет только с хорошо защищенных позиций, где мобильность не имеет такого значения, как при ведении огня с открытой местности.

Впрочем, военные эксперты акцентируют внимание на достоинствах новой РСЗО, к числу которых относится универсальность пусковых ячеек. В них, к примеру, можно разместить две баллистические ракеты Precision Strike Missile или одну ATACMS. Кроме того, в них можно зарядить и ракеты-перехватчики класса «земля-воздух».

Таким образом, новая РСЗО способна выполнять сразу три функции: поражать объекты на малой дальности ракетами GMRLS, бить баллистикой по целям, расположенным на достаточном удалении, а также защищать саму установку от внешних угроз.