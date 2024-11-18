Войти
Военное обозрение

В США представили новую РСЗО, способную выпускать в четыре раза больше боеприпасов, чем HIMARS

248
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Американский оружейный концерн Lockheed Martin презентовал свою новую РСЗО, которая способна выпускать по цели в четыре раз больше боеприпасов, чем HIMARS. В пусковую установку помещается сразу 24 реактивных управляемых снаряда калибра 227 миллиметров.

Как поясняют военные эксперты, новая пусковая установка Lockheed Martin является частью семейства MLRS Ordnance, предназначенного для обеспечения армии и корпуса морской пехоты США многоцелевой платформой, способной вести как наступательный, так и оборонительный огонь.

Однако увеличение огневых возможностей негативно отразилось на мобильности новой пусковой установки. РСЗО HIMARS, к примеру, устанавливается на колесную платформу 6х6, а новая американская РСЗО базируется уже на платформе 10х10.

Источник изображения: topwar.ru

На практике это означает, что вести огонь новая реактивная система залпового огня сможет только с хорошо защищенных позиций, где мобильность не имеет такого значения, как при ведении огня с открытой местности.

Впрочем, военные эксперты акцентируют внимание на достоинствах новой РСЗО, к числу которых относится универсальность пусковых ячеек. В них, к примеру, можно разместить две баллистические ракеты Precision Strike Missile или одну ATACMS. Кроме того, в них можно зарядить и ракеты-перехватчики класса «земля-воздух».

Таким образом, новая РСЗО способна выполнять сразу три функции: поражать объекты на малой дальности ракетами GMRLS, бить баллистикой по целям, расположенным на достаточном удалении, а также защищать саму установку от внешних угроз.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 03:35
  • 5605
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.11 10:07
  • 3
Ответ на достаточно распространенное мнение, а именно: "Недостатки выдают за достоинства. Российские лампасы выдали малокомпетентные требования по сверхманевренности в ущерб не видимости, которые на Украине никак не пригодились."
  • 16.11 18:28
  • 2748
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 16:28
  • 0
Трамп «у руля» или ядерный зонтик в Европе
  • 16.11 13:41
  • 1
Российские бойцы оценили «Сармат-3»
  • 16.11 02:46
  • 2
В США ситуацию с российским танком Т-14 «Армата» описали словами Шекспира
  • 15.11 17:18
  • 683
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.11 12:34
  • 1369
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 15.11 10:15
  • 7
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 15.11 08:14
  • 2
Летчик-испытатель считает, что Су-57 превосходит китайскую новинку J-35
  • 14.11 21:45
  • 4
TKMS показали, каким будет новый фрегат MEKO A-400
  • 14.11 18:35
  • 2
В США «откровенно посмеялись» над российским Су-57 с «бородавками»
  • 14.11 18:34
  • 2
Сыграть на слух: новая гарнитура обеспечит надежную связь на поле боя
  • 14.11 01:22
  • 1
Стали ли холоднее приятельские отношения Трампа и Путина? (The Independent, Великобритания)
  • 13.11 20:43
  • 3
Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ