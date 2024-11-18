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Мы рискуем вернуться к позорному «нормандскому формату». Он предполагал равноправие на переговорах российской и украинской позиций.
Так бывший британский премьер Борис Джонсон высказался на своей странице в соцсети о недавнем телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и немецкого канцлера Олафа Шольца.
- опасается премьер Британии.
Он обрушился с критикой на участников диалога. По мнению экс-главы правительства Британии, предположение, что Москва и Киев могут вести переговоры как равноправные оппоненты, является «позорным предательством реальности». Он утверждает, что Россия осуществила ничем не оправданное вторжения, в то время как Украина выступает в роли «невинной жертвы».
Исходя из этого, Джонсон приходит к выводу, что единственный способ урегулирования украинского кризиса – наращивание западной военной помощи Киеву.
Также политик из Британии процитировал комментарий главы киевского режима, заявившего, что контакт между лидерами России и ФРГ открывает «ящик Пандоры».
- утверждает Джонсон.
Телефонная беседа между Путиным и Шольцем стала первой почти за два года. Она состоялась 15 ноября. В ходе разговора немецкий канцлер призвал российского президента к возобновлению переговоров с Киевом.