В Бундестаге могут провести голосование по вопросу передачи Киеву ракет Taurus

Глава МИД республики Анналена Бербок поддерживает поставки, отметил председатель фракции СвДП Кристиан Дюрр

БЕРЛИН, 16 ноября. /ТАСС/. Вышедшая из правящей коалиции Свободная демократическая партия Германии (СвДП) намерена еще до досрочных парламентских выборов вынести на голосование Бундестага вопрос о поставках Киеву крылатых ракет Taurus. Об этом сообщил председатель фракции СвДП Кристиан Дюрр газете Neue Osnabrücker Zeitung.

"Это было бы возможностью. И я могу вполне себе представить, когда слышу заявления [политиков от консервативного блока] ХДС/ХСС и "зеленых", что такая резолюция могла бы иметь успех", - сказал он.

Дюрр рассчитывает на то, что СвДП поддержат именно "зеленые", которые входят в правительство. Многие из них, в том числе глава МИД Анналена Бербок, поддерживают поставки ракет и до сих пор не голосовали за их передачу только по причине так называемой коалиционной дисциплины. Сейчас с развалом коалиции ситуация изменилась. Когда на этой неделе лидер СвДП Кристиан Линднер заявил в парламенте, что большинство депутатов выступают за поставку Taurus, Бербок аплодировала, что не осталось незамеченным немецкими СМИ. Уже давно поставить ракеты требует оппозиционный блок ХДС/ХСС, не раз выносивший этот вопрос на обсуждение Бундестага.

После того как СвДП вышла из коалиции, у социал-демократов и "зеленых" нет большинства в парламенте. В то же время без голосов "экологов" ХДС/ХСС и СвДП не добиться положительного результата по резолюции. И даже если депутаты проголосуют за поставку Киеву Taurus, Шольц не обязан будет следовать позиции Бундестага, хотя давление на него в этом вопросе существенно усилится. Окончательное решение о поставках отдельных боевых систем принимает Федеральный совет безопасности, который заседает под руководством канцлера.

Шольц неоднократно отвергал возможность передачи Киеву ракет Taurus, дальность полета которых составляет около 500 км. Глава правительства заявлял, что поставка подобных систем вооружения повлечет за собой серьезный риск эскалации. Киев давно просит у Берлина ракеты Taurus. Они считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет больше.