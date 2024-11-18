Войти
ИноСМИ

С ума сойти! Британские военные взрывают мост в качестве предупреждения Путину (Daily Express, Великобритания)

247
0
0
Военные учения Еж в Эстонии
Военные учения Еж в Эстонии.
Источник изображения: © Фото : Estonian Defence Forces

Express: британцы взорвали мост в Эстонии в качестве предупреждения России

Британские и эстонские военнослужащие взорвали мост на шоссе Таллин – Пярну, пишет Express. Сооружение было старым, его заменят современным. Снос поручили военным, чтобы они потренировались на случай наступления российских войск. С ума они там в Эстонии посходили, что ли? Похоже на то.

Крис Боратин (Kris Boratyn)

Военный метод подрыва моста как четкое предостережение России и Владимиру Путину.

Британские и эстонские военные взорвали автомобильный мост, находящийся всего в 190 километрах от российской границы, продемонстрировав свою военную мощь и предупредив Владимира Путина. Виадук Канама на шоссе Таллин — Пярну — Икла был разрушен управляемым взрывом в час ночи.

Операцию проводили эстонские военные вместе с британскими военными инженерами, находящимися в этом регионе в рамках оборонительной стратегии НАТО.

Мост был построен в советское время, и его должны заменить новым. Однако власти воспользовались этой возможностью, чтобы отработать военные методы подрыва и подать четкий предупредительный сигнал России и Путину.

Капитан Урмас Тонто из вооруженных сил Эстонии сказал: "Разрушение виадука Канама — это отличная возможность потренироваться в управляемом подрыве настоящей конструкции и проверить профессионализм подразделения, а также повысить готовность к выполнению боевых задач. В то же время мы помогли транспортному управлению усовершенствовать инфраструктуру на этой крупной и важной транспортной развязке".

Строительство нового моста обойдется примерно в 11,5 миллиона фунтов стерлингов, а его грузоподъемность будет увеличена с 80 до 360 тонн. Это даст возможность НАТО перевозить по территории Эстонии тяжелую военную технику и укрепит обороноспособность страны.

Эстония является членом НАТО и ЕС, у нее общая граница с Россией протяженностью более 300 километров. Она укрепляет свою оборону, опасаясь российской агрессии.

Военные учения подобного типа нацелены на то, чтобы подготовиться к сценариям, в которых придется разрушать ключевые объекты инфраструктуры, чтобы остановить продвижение наступающих войск.

В Эстонии находятся 1 500 британских военнослужащих, которые размещены там в рамках натовской инициативы усиленного передового присутствия. Альянс сосредоточился на противодействии угрозам и обеспечении стабильности в прибалтийском регионе.

Эстония, площадь которой в два раза больше Уэльса, а население составляет 1,36 миллиона человек, вкладывает большие средства в укрепление собственной безопасности.

Проведенная операция по подрыву моста расценивается как четкое предупреждение Москве о том, что границы страны хорошо защищены.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Эстония
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Военные учения
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.11 03:35
  • 5605
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.11 10:07
  • 3
Ответ на достаточно распространенное мнение, а именно: "Недостатки выдают за достоинства. Российские лампасы выдали малокомпетентные требования по сверхманевренности в ущерб не видимости, которые на Украине никак не пригодились."
  • 16.11 18:28
  • 2748
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 16:28
  • 0
Трамп «у руля» или ядерный зонтик в Европе
  • 16.11 13:41
  • 1
Российские бойцы оценили «Сармат-3»
  • 16.11 02:46
  • 2
В США ситуацию с российским танком Т-14 «Армата» описали словами Шекспира
  • 15.11 17:18
  • 683
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.11 12:34
  • 1369
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 15.11 10:15
  • 7
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 15.11 08:14
  • 2
Летчик-испытатель считает, что Су-57 превосходит китайскую новинку J-35
  • 14.11 21:45
  • 4
TKMS показали, каким будет новый фрегат MEKO A-400
  • 14.11 18:35
  • 2
В США «откровенно посмеялись» над российским Су-57 с «бородавками»
  • 14.11 18:34
  • 2
Сыграть на слух: новая гарнитура обеспечит надежную связь на поле боя
  • 14.11 01:22
  • 1
Стали ли холоднее приятельские отношения Трампа и Путина? (The Independent, Великобритания)
  • 13.11 20:43
  • 3
Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ