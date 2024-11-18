Express: британцы взорвали мост в Эстонии в качестве предупреждения России

Британские и эстонские военнослужащие взорвали мост на шоссе Таллин – Пярну, пишет Express. Сооружение было старым, его заменят современным. Снос поручили военным, чтобы они потренировались на случай наступления российских войск. С ума они там в Эстонии посходили, что ли? Похоже на то.

Крис Боратин (Kris Boratyn)

Военный метод подрыва моста как четкое предостережение России и Владимиру Путину.

Британские и эстонские военные взорвали автомобильный мост, находящийся всего в 190 километрах от российской границы, продемонстрировав свою военную мощь и предупредив Владимира Путина. Виадук Канама на шоссе Таллин — Пярну — Икла был разрушен управляемым взрывом в час ночи.

Операцию проводили эстонские военные вместе с британскими военными инженерами, находящимися в этом регионе в рамках оборонительной стратегии НАТО.

Мост был построен в советское время, и его должны заменить новым. Однако власти воспользовались этой возможностью, чтобы отработать военные методы подрыва и подать четкий предупредительный сигнал России и Путину.

Капитан Урмас Тонто из вооруженных сил Эстонии сказал: "Разрушение виадука Канама — это отличная возможность потренироваться в управляемом подрыве настоящей конструкции и проверить профессионализм подразделения, а также повысить готовность к выполнению боевых задач. В то же время мы помогли транспортному управлению усовершенствовать инфраструктуру на этой крупной и важной транспортной развязке".

Строительство нового моста обойдется примерно в 11,5 миллиона фунтов стерлингов, а его грузоподъемность будет увеличена с 80 до 360 тонн. Это даст возможность НАТО перевозить по территории Эстонии тяжелую военную технику и укрепит обороноспособность страны.

Эстония является членом НАТО и ЕС, у нее общая граница с Россией протяженностью более 300 километров. Она укрепляет свою оборону, опасаясь российской агрессии.

Военные учения подобного типа нацелены на то, чтобы подготовиться к сценариям, в которых придется разрушать ключевые объекты инфраструктуры, чтобы остановить продвижение наступающих войск.

В Эстонии находятся 1 500 британских военнослужащих, которые размещены там в рамках натовской инициативы усиленного передового присутствия. Альянс сосредоточился на противодействии угрозам и обеспечении стабильности в прибалтийском регионе.

Эстония, площадь которой в два раза больше Уэльса, а население составляет 1,36 миллиона человек, вкладывает большие средства в укрепление собственной безопасности.

Проведенная операция по подрыву моста расценивается как четкое предупреждение Москве о том, что границы страны хорошо защищены.