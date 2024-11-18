За личными связями Трампа и Путина скрывается глубинная напряженность (The Wall Street Journal, США)

WSJ: избрание Трампа мало что меняет в отношениях США и России

Теплые слова лидера России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа в адрес друг друга не означают потепления в отношениях между двумя странами, пишет The Wall Street Journal. Интересы Москвы и Вашингтона остаются слишком разными.

Алан Каллисон

Томас Гроув

Избранный президент Дональд Трамп объявил себя мастером сделок, способным использовать теплые отношения с президентом России Владимиром Путиным для прекращения конфликта на Украине, снижения напряженности между двумя крупнейшими ядерными державами и перестройки мировой политики. Но этот самоуверенный образ противоречит послужным спискам двух лидеров и новой геополитической реальности. Им не удалось договориться ни по одному вопросу, начиная с контроля над вооружениями и заканчивая Украиной во время первого президентского срока Трампа, а после его ухода с поста пропасть между двумя странами только увеличивалась.

Российский лидер тепло отзывается о Трампе с момента его избрания, а на прошлой неделе даже назвал “мужественным человеком”. Но Кремль отрицает факт общения двух лидеров после выборов, несмотря на публикацию The Washington Post о состоявшемся на прошлой неделе телефонном разговоре.

Впервые со времен распада СССР ставки настолько высоки. Россия и США вовлечены в эскалацию конфликта на Украине, Москву обвиняют в диверсионных операциях по всей Европе, в том числе в тайных планах поджога направляющихся в США грузовых и пассажирских самолетов. В более широком контексте Путин стремится изменить глобальный баланс сил, укрепляя коалицию соперников Америки, включая Китай, Иран и КНДР.

И Путин, и Трамп хотят укрепить позиции перед будущими жесткими переговорами по Украине, но все будет зависеть от того, сможет ли Трамп превратить добрые слова в конкретные дипломатические прорывы. Когда он победил на выборах 2016 года, российские законодатели разливали в залах парламента шампанское, предвкушая новую эру в американо-российских отношениях при бизнесмене, который в ходе предвыборной кампании месяцами восхвалял Путина. Кремль даже не предпринял ответных мер, когда Барак Обама, прежде чем передать полномочия Трампу, выслал из страны 35 российских дипломатов, которых обвиняли во вмешательстве в выборы. С приходом нового президента Россия надеялась перевернуть страницу отношений.

Но во время первого президентского срока Трампа они, наоборот, ухудшились. Президентам так и не удалось договориться по ключевым вопросам, таким как контроль над вооружениями, сотрудничество в области безопасности и продолжение поддержки Украины со стороны США. Россия добивалась соглашений по тактическому ядерному оружию и межконтинентальным ракетам, а также договоренности, которая удовлетворила бы требования Москвы о нейтралитете Украины и ее невступлении в НАТО.

Усилия Трампа по заключению сделок с Путиным частично свелись на нет обвинениями в его связях с Кремлем на фоне хакерской атаки против Хиллари Клинтон, его оппонента в гонке 2016 года. После опровержения данных обвинений подозрения в пророссийских взглядах Трампа только усилились.

Курт Волкер, который был при Трампе спецпредставителем на Украине, заявил, что за теплыми словами избранного президента в адрес Путина скрывается его меркантильная тактика ведения переговоров с мировыми лидерами. Трамп избегает демонизации человека, с которым ведет диалог, потому что хочет заключить сделку. "Если посмотреть на его первый президентский срок, то видно, что о Путине он отзывался очень тепло, — сказал Волкер. — В то же время он отменил эмбарго на поставки оружия Украине, выгнал русских из Сан-Франциско и назвал это шпионской операцией. Из Нью-Йорка и Вашингтона вышвырнули около 80 офицеров разведки”.

Теперь Трамп с Путиным вернулись к дружественной публичной риторике. Москва поздравила Трампа с победой, а тот в ходе предвыборной кампании неоднократно называл кремлевского лидера жестким и умным. Подобные настроения отражаются на популярности Трампа среди среднестатистических россиян, которые ликованием по поводу его победы на выборах уравновешивают свое презрение к США. Но дух товарищества скрывает более серьезную напряженность.

В течение нескольких месяцев российские войска широким фронтом продвигаются вглубь Украины, занимая территорию, которую Москва намерена сохранить за собой в рамках любого мирного соглашения. По словам американских чиновников, Москва уверена, что побеждает, и это делает переговоры невозможными. “Путин не готов к предметным переговорам по мирному плану, потому что не пойдет вообще ни на какие уступки. И точка, — сказал аналитик Андрей Колесников*. — Он считает, что у него достаточно финансовых и эмоциональных ресурсов, чтобы продолжать”.

Тем не менее у Путина есть причины опасаться более масштабных политических целей Трампа, способных осложнить военные усилия России.

Выбор Трампом ветерана спецназа Майка Уолца (Mike Waltz) на пост советника по нацбезопасности может оказаться для Путина обоюдоострым мечом. С одной стороны, законодатель критикует размер американской помощи Украине и призывает Европу вносить более существенный вклад. Но он также предупреждает, что Вашингтон может снять ограничения на использование американского дальнобойного оружия для ударов Киева по территории России, если Путин не сядет за стол переговоров.

Тем временем Трамп обещает стимулировать бурение нефтяных скважин в США, что приведет к избытку на мировом рынке нефти — жизненно важном источнике доходов для российской экономики, которая и без того несет потери от масштабных западных санкций. Военная экономика Кремля демонстрирует признаки перегрева из-за нехватки рабочей силы.

Помимо прочего, Трамп хочет усилить давление на Северную Корею, которая стала стратегическим союзником Москвы в ходе ее конфликта с Украиной, поставляя ей миллионы артиллерийских снарядов, а в последнее время — и войска на передовую на западе России (в Кремле назвали информационной уткой утверждения западной прессы, что Северная Корея отправляет своих военных на специальную военную операцию – прим. ИноСМИ).

Избранный президент также грозит возложить на еще одного союзника Кремля в лице Ирана, который поставляет ему беспилотники (Тегеран и Москва неоднократно опровергали подобные утверждения – прим. ИноСМИ), прямую ответственность за то, что его ставленники сеют хаос на Ближнем Востоке. Трамп укрепит связи с Израилем, заявляющим, что в ходе недавнего удара вывел из строя системы ПВО Ирана и повредил объекты по производству ракет.

Но на данный момент Москва сохраняет преимущество, и ее войска продвигаются вглубь Украины. Бывшие советники Трампа по национальной безопасности предупреждают, что Путин может попытаться склонить избранного президента к более выгодной для Москвы сделке за счет Киева.

Похвалы, которыми оба лидера осыпают друг друга, порой вызывают у политических оппонентов подозрения относительно того, что за этими отношениями кроется нечто большее, чем известные общественности факты. В недавней книге Боба Вудворда (Bob Woodward) сообщается, что с тех пор, как Трамп покинул Белый дом в 2021 году, они с Путиным говорили по телефону семь раз. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков эту информацию опровергает, а сам Трамп сказал только, что с его стороны подобное было бы “разумным”.

Лидеры двух стран всегда проявляли интерес к личным встречам. Первая из них состоялась на полях саммита "Большой двадцатки" в 2017 году, спустя несколько месяцев после прихода Трампа к власти. Лидеры планировали провести короткую встречу, но в итоге проговорили более двух часов, а затем в тот же день снова пообщались за ужином. Последовали и другие встречи, в том числе на саммите в Хельсинки, где Трамп вызвал возмущение в США, заявив, что верит заверениям Путина о том, что, вопреки оценкам разведки США, в выборы 2016 года Москва не вмешивалась.

Сообщается, что Илон Маск, который был одним из крупнейших финансовых сторонников Трампа в его предвыборной кампании, также регулярно общался с Путиным и кремлевскими чиновниками. Трамп назначил Маска одним из руководителей нового департамента по повышению эффективности работы правительства, хотя степень его реального влияния в новой администрации до сих пор неясна. На прошлой неделе он, например, принял незапланированное участие в телефонном разговоре между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп пообещал положить конец боевым действиям на Украине до момента инаугурации в январе, но Путин уже давно обозначил условия, на основе которых будет готов начать переговоры. На самом деле Трампу доступно несколько простых способов заставить его сдвинуться с места.

Помимо значительных территориальных уступок со стороны Украины и гарантий ее невступления в НАТО, Путин хочет освободиться от американских санкций. Для отмены большинства из них у президента полномочий нет, этим занимается конгресс, а после выборов республиканцы, скорее всего, будут контролировать обе палаты. “Путин, возможно, и не против расширения дипломатических контактов, но не факт, что он станет умереннее в своем поведении, — сказал один бывший американский дипломат, работавший в России. — Он считает, что неплохо справляется на поле боя.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.