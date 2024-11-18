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Военное обозрение

Путин и Шольц провели телефонный разговор, инициатива исходила от немецкой стороны

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Источник изображения: topwar.ru

Немецкий канцлер Олаф Шольц и российский президент Владимир Путин провели телефонный разговор впервые с декабря 2022 года, инициатива исходила от Германии. Об этом сообщают немецкие медиа.

Олаф Шольц выполнил свое недавнее обещание и позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Звонок состоялся во второй половине дня, разговор продлился примерно час. Перед ним Шольц переговорил с Зеленским, а также пообещал тому перезвонить после разговора с Путиным. Подробности разговора не сообщаются, но, как заявил пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, Шольц якобы «потребовал» от Путина вывести российские войска из Украины, а также проявить готовность к переговорам с Украиной, чтобы достичь «справедливого и прочного» мира.

Канцлер призвал Россию проявить готовность к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и прочного мира. Шольц подчеркнул непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину столько, сколько необходимо,

— заявил Хебештрайт.

Также сообщается, что Шольц указал Путину на «долгосрочность» западной поддержки Украины и заявил, чтобы Москва не рассчитывала, что время на ее стороне. В общем, немец попытался надавить на российского президента по вопросу Украины. Видимо, Шольц решил примерить на себя костюм посредника, но это вряд ли у него получилось, пусть у Эрдогана сначала пару уроков возьмет.

В Кремле подтвердили факт телефонного разговора Путина и Шольца, заявив, что он состоялся по инициативе немецкой стороны. Также подчеркивается, что разговор по Украине был «откровенным», Путин назвал Шольцу причину украинского кризиса.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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