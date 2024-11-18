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ТАСС

FAZ: ЕС хочет ввести санкции против Китая из-за якобы поставок оружия РФ

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Флаги Евросоюза. Архивное фото
Флаги Евросоюза. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Как пишет газета, много зависит от того, как Пекин отреагирует на обвинения в свой адрес

БЕРЛИН, 15 ноября. /ТАСС/. Европейский союз намерен ввести санкции против Китая в связи с получением информации о якобы поставках России оружия, которое применяется в украинском конфликте. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на собственные источники.

По их данным, уходящий 1 декабря со своего поста глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель проинформировал страны ЕС о соответствующих сведениях спецслужб перед запланированной на 18 ноября встречей глав МИД. Он назвал "убедительными" представленные доказательства и заявил, что они свидетельствуют якобы о поставках летального оружия. Боррель потребовал последствий для Китая. По его словам, "теперь следует рассмотреть весь набор инструментов", который есть у ЕС, включая создание санкционных списков, которые приведут к запрету сделок с китайскими фирмами, замораживание активов и запрет на въезд в страны сообщества.

Как отметил один из источников газеты, много зависит сейчас от того, как Китай отреагирует на обвинения в свой адрес. Дискуссия о санкциях пока находится на ранней стадии, уточнило издание. Ее источники не стали приводить детали полученных ЕС сведений спецслужб.

Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй ранее заявил ТАСС, что США "распространяют дезинформацию о том, что Китай оказывает военную поддержку России". По его словам, Пекин "никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта" на Украине, а экономическое и торговое сотрудничество между КНР и РФ "не направлено против какой-либо третьей стороны". 

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