Американские самолеты-шпионы впервые со времен холодной войны будут базироваться в Шотландии (The Times, Великобритания)

Times: США разместят "Посейдоны" в Шотландии — впервые со времен холодной войны

США впервые со времен холодной войны разместят свои разведывательные самолеты в Шотландии, сообщает The Times. Оттуда охотники за подводными лодками "Посейдон Р-8А" будут совершать патрулирование российской активности в Северной Атлантике и Арктике.

Дэвид Лиск (David Leask)

Охотник за подводными лодками "Посейдон Р-8А" будет совершать разведывательные полеты с аэродрома королевских ВВС Лоссимут в округе Мори в Шотландии из-за опасений по поводу российской активности в Северной Атлантике.

Соединенные Штаты начнут разведывательные полеты из Шотландии и возобновят свое постоянное военное присутствие там впервые после окончания холодной войны

ВМС США создали инфраструктуру для своих патрульных противолодочных самолетов "Посейдон Р-8А" на базе королевских ВВС Лоссимут в округе Мори на фоне усиливающихся опасений по поводу российской активности в Северной Атлантике и Арктике.

Британские власти утверждают, что американцы не создавали полноценную авиабазу. Тем не менее этот шаг знаменует собой возвращение американских военных в Шотландию впервые после закрытия поста прослушивания в Эдзелле, округ Абердиншир, в середине 1990-х годов. По сообщениям американских источников, там построены санузлы и казармы для американских военных.

"Недавно мы завершили начатый шесть лет назад проект стоимостью 350 миллионов фунтов стерлингов по модернизации и усовершенствованию авиабазы королевских ВВС Лоссимут, — заявило Министерство обороны вебсайту журналистских расследований The Ferret. — Поскольку США являются одним из ближайших наших союзников по НАТО, мы постоянно действуем совместно с американскими вооруженными силами. Присутствие патрульных самолетов ВМС США на базе ВВС Лоссимут позволит нашим военным надежно обеспечивать безопасность на море, укрепляя оборону Соединенного Королевства и НАТО".

В прошлом месяце стало известно, что немецкие самолеты "Посейдон Р-8" тоже совершают вылеты из Лоссимута, а британские "Посейдоны Р-8" действуют с этой базы с 2020 года.

Шотландия находилась на передовой холодной войны между Советским Союзом с его сателлитами и странами НАТО. Лоссимут, где также базируются истребители, был ключевой базой для авиации, патрулировавшей морскую зону между Британией и Исландией, через которую российские подводные лодки, в том числе с ядерными ракетами, подбирались к США.

Профессор Университета Глазго и эксперт по международной безопасности Питер Джексон (Peter Jackson), также являющийся содиректором аналитического Шотландского совета по международным отношениям (Scottish Council on Global Affairs), заявил, что активность американцев на базе "вполне логична".

"Вооруженный конфликт на Украине усилил опасения по поводу безопасности в Северной Атлантике и Арктике, — сказал он. — Русские вторгаются в международные и даже национальные воды, применяя самолеты и корабли, и проверяют ответную реакцию стран НАТО".

Призывы возобновить в полном объеме полеты патрульной авиации из Лоссимута звучат уже давно. Бывший депутат парламента от округа Мори и министр по внешним связям из Шотландской национальной партии Ангус Робертсон (Angus Robertson) был среди тех, кто предупреждал, что российские ВВС и ВМФ осуществляют патрулирование в Северной Атлантике. Однако с правительством по вопросу изменений на авиабазе никто не консультировался.

Шотландские зеленые, до недавнего времени являвшиеся младшими партнерами в Холируде, выступают против американского присутствия в Шотландии. Заместитель руководителя этой партии Патрик Харви (Patrick Harvie) предупреждал, что избранный американский президент Дональд Трамп является угрозой для международной безопасности, а его администрация принесет с собой "нестабильность и хаос". Он заявил: "Многие люди совершенно справедливо выражают обеспокоенность, видя, как некоторые районы нашей страны используются в качестве американских форпостов".

До окончания холодной войны американских военных в Шотландии было много. Почти 30 лет в бухте Холи-Лох недалеко от Дануна базировались атомные подводные лодки ВМС США, пока этот пункт базирования не закрыли в 1992 году. США также свернули свою авиабазу в Макрайханише на полуострове Кинтайр в 1995 году, а в 1997-м — пост прослушивания в Эдзелле.

ВМС США объявили о размещении своей авиации в Лоссимуте в мае. Командующий группировкой "Посейдонов" на евроатлантическом театре капитан первого ранга Арон Шумейкер (Aaron Shoemaker) сказал: "Этот новый объект будет играть важнейшую роль в повышении коллективной боеготовности, оперативности, готовности к развертыванию, укреплении взаимодействия и интероперабельности P-8A. Он даст нам новые возможности для обслуживания самолетов и обеспечения их действий в Северной Атлантике, а также во всей зоне ответственности Шестого флота".