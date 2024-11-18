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Известия.ru

Робот ВС России с мегафонами помог сдаться в плен боевикам ВСУ в Курахово

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Робот с тремя мегафонами помог сдаться в плен боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в пятницу, 15 ноября, рассказали военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России.


По словам военнослужащего с позывным Ястреб, управляемая тележка используется в современных боевых действиях для безопасной доставки предложений о сдаче в плен противнику и даже может вывести его из опасной зоны. Технология является новинкой в сфере «сохранения жизни» во время специальной военной операции (СВО).

Сам робот движется по лестной местности и передает сообщения о сдаче в плен.

«Наши войска продолжают продвигаться вперед севернее Курахово. Одним из героев стал небольшой робот, который своим красноречием убедил блокированных украинских боевиков сдаваться в плен и прекратить бессмысленное сопротивление», — передает корреспондент Дмитрий Астрахань.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую неделю 41 украинский боевик сдался в плен.

ВС РФ также освободили населенный пункт Степановка в ДНР. Отмечалось, что украинская армия на данном направлении потеряла свыше 3 тыс. человек, пять танков, в том числе Leopard производства ФРГ.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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