Предложенный Трампом генпрокурор США в 2023 году заявил, что вместо Украины в НАТО лучше взять Россию для противостояния КНР

Источник изображения: topwar.ru

Пока еще не вступивший официально в должность президента США Дональд Трамп полным ходом формирует свою будущую администрацию, набирая исключительно лояльных ему людей. При этом взгляды и позиции будущих высокопоставленных чиновников Белого дома и руководителей ключевых американских ведомств явно указывают, что политика второго президентского срока Трампа будет сильно отличаться от той, которую проводил (и пока еще проводит) Байден, его команда и демократы.

Не стал исключением и пока еще конгрессмен, а после инаугурации Трампа возможно генеральный прокурор США, он же глава Министерства юстиции страны, Мэтт Гетц. Он уже известен тем, что был одним из немногих, кто не аплодировал тогда еще легитимному президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его выступления в Конгрессе США в декабре 2022 года. Позже Гетц инициировал резолюцию с требованием к Байдену прекратить оказывать помощь Украине.

Но это пренебрежительное отношение конгрессмена-республиканца к Зеленскому, связанное с его позицией по поводу отказа от многомиллиардных трат на поддержку Украины, не идет в сравнение с высказыванием, которое Гетц сделал летом прошлого года. Тогда, общаясь в эфире с ведущим американского онлайн-издания Newsmax, конгрессмен заявил, что вместо Украины в НАТО лучше взять Россию. По его словам, это позволило бы создать альянс Запада и РФ в противостоянии с Китаем.

Если выбирать, кого взять в НАТО — Россию или Украину, то, можно было разумно утверждать, что Россия обеспечит больше пользы в долгосрочной перспективе

— заявил Гетц.

По его словам, США и НАТО напрасно боятся «поломанных российских танков», в то время как Китай строит секретную военную базу на Кубе — всего в 150 км от США.

Ну, насчет «поломанных российских танков» с Гетцем можно поспорить, напомнив ему, например, о подбитых нашими бойцами в зоне СВО американских «Абрамсах», которые сами украинские военные называют очень капризными в эксплуатации и обслуживании. Касательно секретной китайской военной базы на Кубе, на то она и секретная, что достоверных данных о ее наличии или строительстве на острове нет. Ранее в западной прессе появлялась информация, что КНР якобы использует РЛС на Кубе для наблюдения за американскими военными на побережье США и в Атлантике.

Президент РФ Владимир Путин ранее рассказывал, что в начале 2000-х он встречался с экс-президентом США Биллом Клинтоном и в том числе обсуждал возможное вступление России в НАТО. Поначалу Клинтон отнесся к этой идее положительно, но позднее, «посовещавшись с командой», отверг ее. Если бы Клинтон сказал да, власти России начали бы готовиться к вступлению в альянс, заявил Путин. Теперь о таком сценарии, естественно, даже речи идти не может.