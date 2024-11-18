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Военное обозрение

«Это потрясло меня»: Замминистра обороны США заявил о наличии на вооружении хуситов новейших противокорабельных ракет

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Источник изображения: topwar.ru

Арсенал йеменских хуситов, применяемый против кораблей и судов западной коалиции, шокировал Пентагон. Об этом заявил замминистра обороны США по закупкам и обеспечению вооружений Билл Лаплант, передает Axios.

Представитель Пентагона оказался очень удивлен наличием на вооружении «парней в тапках» современных крылатых и баллистических противокорабельных ракет. По его словам, эти ракеты могут делать «потрясающие вещи», поражая суда и корабли в Красном море. Также Лаплант отметил, что современное оружие появилось у движения «Ансар Алла» в последние полгода, а это делает хуситов «страшными».

Я инженер и физик, и я всю свою карьеру имел дело с ракетами. То, что я видел из того, что хуситы сделали за последние шесть месяцев, — это то, что просто шокировало меня.

— заявил замминистра.

Как пишет издание, особое беспокойство у США вызывает появление на вооружении хуситов противокорабельных ракет с «внушительными» характеристиками. Как предполагают американцы, ракеты хуситам поставляет Иран, у которого давние связи с движением «Ансар Алла». Наличие таких ракет на вооружении хуситов является потенциальной угрозой для всех без исключения судов и кораблей, находящихся в Красном море. Как коалиция намерена с этим бороться, издание не сообщает.

Напомним, что на этой неделе хуситы заявили об атаке на авианосец и два эсминца США крылатыми и баллистическими ракетами, а также беспилотниками. ВМС США подтвердили атаку на эсминцы, но заявили, что все ракеты были сбиты.

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