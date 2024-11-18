NYT: Маск обсудил с постпредом Ирана при ООН снижение напряжённости между Вашингтоном и Тегераном

Источник изображения: topwar.ru

Американский миллиардер Илон Маск, который в период предвыборной президентской гонки в США всецело поддерживал Дональда Трампа, а после его официальной инаугурации должен возглавить новый департамент по достижению госэффективности (DOGE), похоже, уже занялся решением внешнеполитических проблем.

После победы на выборах Трамп объявил, что приложит все возможные усилия, дабы прекратить военные конфликты в мире. Сейчас наиболее масштабные военные противостояния происходят на Ближнем Востоке и на Украине.

Похоже, Маск решил попробовать себя в роли миротворца именно в решении ближневосточной проблематики. Американская ежедневная газета The New York Times (NYT) сообщает со ссылкой на двух неназванных иранских чиновников, что Маск встретился с постоянным представителем Ирана при ООН Амиром Саидом Иравани. В ходе встречи, которая проходила в строгой секретности, стороны обсудили возможность снижения напряженности в отношениях Вашингтона и Тегерана.

Илон Маск, близкий советник избранного президента Дональда Трампа, встретился с послом Ирана в ООН в понедельник в Нью-Йорке. По словам двух иранских чиновников, они обсуждали, как снизить напряженность в отношениях между Ираном и Соединенными Штатами

— пишет NYT.

Источники сообщили, что встреча длилась более часа, ее результаты названы «позитивными». На запрос издания Маск отказался комментировать была или нет встреча с постпредом Ирана при ООН.

Если эта информация соответствует действительности, то это довольно знаковое событие. Маск считался одним из главных советников Трампа. При этом в период первого президентского срока именно по инициативе Трампа США в 2018 году вышли из Соглашения по иранской ядерной программе, в рамках которой Тегеран отказывался от разработки ЯО, а ключевые государства мира (США, Россия, Великобритания, Германия и Франция), являющиеся постоянными членами Совбеза ООН, в ответ должны были принять меры по отмене санкций в отношении Исламской Республики.

Нормализация отношений Тегерана и Вашингтона — не самое приятное известие для Израиля, который продолжает воевать с поддерживаемым Ираном палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, проводит наземные рейды против «Хизбаллы» в Ливане, бомбит Ирак и Сирию. Кроме того, Израиль и Иран уже обменялись серией взаимных ударов. До последнего времени, несмотря на формальные призывы к прекращению войны на Ближнем Востоке, администрация Байдена всецело поддерживала, в том числе в военном плане, правительство Нетаньяху.

Принесет ли второй президентский срок Трампа «мир во всем мире», станет понятно уже довольно скоро — после 20 января следующего года, когда 47-й президент официально станет лидером США.