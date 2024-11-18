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ТАСС

В Ростехе создали комплекс "ПРЕС" для защиты скорых и грузовиков от дронов

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ПРЕС
Мобильная система подавления беспилотников ПРЕС.
Источник изображения: Ростех

Вскоре планируется наладить ее серийное производство

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) разработал новую систему подавления FPV-дронов "ПРЕС", которую можно установить на машины скорой помощи и грузовики. Как сообщили в пресс-службе Ростеха, вскоре планируется наладить ее серийное производство.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал мобильную систему подавления FPV-дронов "ПРЕС" для защиты транспортных средств - машин скорой медицинской помощи, автобусов, грузовиков, внедорожников и легковых автомобилей. Устройство весит 14,5 кг, имеет специальные магнитные крепления и работает на актуализированных частотах, наиболее популярных среди операторов дронов", - сказали там.

Новинку создал входящий в "Росэлектронику" НИИ "Вектор". Она питается от аккумулятора автомобиля, потребляет 850 Вт и создает помехи в диапазоне 400-1 200 МГц и парализует каналы управления FPV-дронов. При необходимости генераторы помех можно оперативно менять на месте без участия специалистов. Дальность подавления достигает 150 м в радиусе 360 градусов. В Ростехе подчеркивают, что система работает при любых погодных условиях при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов.

"Антидроновая защита транспортных средств - очень актуальная сейчас задача. Накопленные компетенции в области создания стационарных и портативных анти-БПЛА решений позволили нам оперативно разработать мобильное устройство, которое размещается на крыше автомобиля и эффективно защищает его от атак дронов в движении. Сейчас "ПРЕС" проходит эксплуатационные испытания. После этого мы начнем серийное производство. Основное преимущество нового комплекса - модульная конструкция, которая позволяет довольно быстро и без особых затруднений менять диапазоны подавления, выбирая из 8 прилагаемых модулей", - привели в Ростехе слова директора по развитию бизнеса "Вектора" Вячеслава Ляшука. 

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