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Интерфакс-АВН

США до ухода Байдена намерены успеть поставить Киеву всю санкционированную конгрессом военную помощь - Пентагон

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Сабрина Сингх
Сабрина Сингх.
Источник изображения: s7d2.scene7.com

Вашингтон. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Пентагон намерен на регулярной основе направлять Украине партии оружия, чтобы успеть до ухода действующего президента США Джо Байдена поставить Киеву помощь на $7,1 млрд, которая была одобрена конгрессом, сообщила заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.

"Президент ясно дал понять, что хочет потратить все, что санкционировал конгресс, прежде чем он покинет свой пост", - сказала чиновник на брифинге в ведомстве.

Она добавила, что "это обязательство, которое взял на себя президент", и Пентагон "продолжает его выполнять, отправляя пакеты помощи Украине практически еженедельно", подчеркнув, что министерство "будет очень усердно работать, чтобы это произошло".

В то же время Сингх признала, что "это короткий срок, он составляет чуть менее 70 дней", министерству придется "проделать невероятную работу за такое короткое время".

Она также обратила внимание на то, что Пентагон "постоянно пополняет свои склады", чтобы поставки Киеву не сказались на обороноспособности страны.

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Страны
США
Украина
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