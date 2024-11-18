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Интерфакс-АВН

Ким Чен Ын заявил, что КНДР необходимо скорее начать массовое производство дронов-камикадзе - ЦТАК

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Демонстрация лидеру КНДР Ким Чен Ыну барражирующих боеприпасов разработки НИИ беспилотной техники Академии национальной обороны КНДР, 24.08.2024
Демонстрация лидеру КНДР Ким Чен Ыну барражирующих боеприпасов разработки НИИ беспилотной техники Академии национальной обороны КНДР, 24.08.2024.
Источник изображения: ЦТАК

Гонконг. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Северокорейский лидер Ким Чен Ын в четверг руководил испытаниями ударных дронов-камикадзе, подчеркнул необходимость их активного массового производства в КНДР, сообщает ЦТАК.

"Ким Чен Ын 14 ноября руководил на месте испытанием возможностей различных ударных беспилотников-камикадзе, произведенных подведомственным НИИ и предприятиями Беспилотного авиационного технологического объединения", - говорится в статье агентства.

Отмечается, что участвовавшие в испытании дроны совершили полет по определенным тактическим маршрутам и точно поразили мишень. Лидер КНДР "выразил удовлетворение тактико-техническими характеристиками и данными новых беспилотников".

Он подчеркнул, что нужно как можно скорее "начать активное массовое производство".

По словам Ким Чен Ына, "в мировом масштабе обостряется конкуренция за использование беспилотных вооружений как главных военных средств".

Северокорейский лидер отметил, что "беспилотники достигают очевидных успехов в больших и малых конфликтах".

"Это является новой тенденцией, которая сегодня стала необходимым требованием в военной сфере", - сказал он.

Ким Чен Ын подтвердил, что КНДР обладает "полной возможностью и потенциалом для производства и внедрения различных типов беспилотных летательных аппаратов" и будет искать возможность комбинирования и применения "новых и многообещающих тактических методов", как того требует современная война.

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