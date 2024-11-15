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ТАСС

Экс-генсек НАТО предложила увязать контроль над вооружениями с переговорами по Украине

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Роуз Гетемюллер
Роуз Гетемюллер.
Источник изображения: NATO

Роуз Гетемюллер уверена, что для РФ возвращение к переговорам с администрацией будущего президента США Дональда Трампа не будет очень большой уступкой

ЛОНДОН, 14 ноября. /ТАСС/. Согласие Москвы возобновить переговоры о стратегической стабильности и контроле над ядерными вооружениями может стать одним из условий начала будущих дискуссий России и США по Украине. Такое мнение высказала на страницах газеты Financial Times Роуз Гетемюллер, занимавшая пост заместителя генерального секретаря НАТО в 2016-2019 годах.

Гетемюллер уверена, что для российского руководства возвращение к этим переговорам с администрацией будущего президента США Дональда Трампа не будет очень большой уступкой, и Москва якобы сможет сделать ее.

Две другие уступки Трампу, упомянутые Гетемюллер, касаются непосредственно украинской темы. Во-первых, это использование в переговорах о перемирии того же принципа, что был применен при разделении Германии на западную и восточную по завершении Второй мировой войны. Он заключается в том, что "хотя разделение может продлиться долгое время, оно никогда не будет признано постоянным", уточняется в статье.

Во-вторых, американский отставной дипломат предлагает, чтобы на переговорах обсуждался процесс вступления Украины в НАТО, не обозначенный какими-либо сроками. Причем вестись они должны одновременно с переговорами о вступлении Украины в ЕС. "Никто не может предсказать, когда эти переговоры закончатся, поскольку Украине будет сложно выполнить требования как ЕС, так и НАТО. Тем не менее, она явно будет на пути к членству в ЕС и НАТО, поскольку оба института обещали это", - пишет Гетемюллер. Если же Украине потребуется какой-то четкий срок завершения подобных дискуссий, то экс-генсек НАТО предлагает определить его, например, в 20 лет. Гетемюллер не исключает, что Москва сможет пойти на это предложение, потому что такие процессы "всегда медленные", что исключает возможность внезапных сюрпризов.

"Что касается Трампа, то две большие сделки - мир на Украине и новое соглашение в сфере ядерных вооружений - укрепят его репутацию как главного посредника, и, по сути, главного миротворца. Он достиг бы тех целей, которые ускользнули от его предшественника", - написала Гетемюллер, занимавшая в прошлом пост заместителя госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности (в 2012-2016 годах).

Гетемюллер возглавляла команду американских переговорщиков, которые вместе с российскими коллегами выработали Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. В последние годы она преподает и занимается научно-исследовательской деятельностью в Стэнфордском университете (штат Калифорния). 

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