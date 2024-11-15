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Военное обозрение

Литва согласилась на закупку боеприпасов для гаубиц у немецкой компании при условии запуска производства Rheinmetall на своей территории

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Источник изображения: topwar.ru

Литовское правительство одобрило прямую закупку 155-мм артиллерийских снарядов для Вооруженных сил своей страны. Боеприпасы, о которых идёт речь, совместимы с самоходными гаубицами PzH 2000 немецкого производства и французскими самоходными гаубицами Caesar, стоящими на вооружении немногочисленной армии бывшей республики СССР. Снаряды калибром 155 мм будут поставляться немецкой оборонной компанией Rheinmetall без необходимости проведения процедур государственных закупок.

Официальный Вильнюс одобрил это решение, поскольку руководство Rheinmetall серьёзно настроено на создание завода по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов на территории Литвы. Этот шаг соответствует стратегической цели Литвы по обеспечению надежного источника боеприпасов от местного производителя. Так литовцы хотят минимизировать потенциальные риски поставок, связанные с зарубежными рынками.

Немецкая компания Rheinmetall намерена инвестировать более 180 миллионов евро в строительство завода по производству боеприпасов, который будет расположен на севере Литвы в Радвилишкском районе. По прогнозам прибалтийских аналитиков, это развитие создаст около 150 новых рабочих мест, что, как утверждается, станет существенным стимулом для местной экономики и укрепит оборонную производственную базу Литвы.

Ну что тут скажешь, если Литву радуют и 150 новых вакансий, которые называют значительным подспорьем для экономики, то вряд ли состояние экономики в целом можно назвать положительным...

Литовское министерство обороны подчеркнуло важность этого шага, отметив, что местное производство артиллерийских снарядов «уменьшит зависимость Вооруженных сил Литвы от внешних факторов» и позволит лучше контролировать производство.. Тоже интересное рассуждение: Литва ставит под сомнение качество немецкого производства?

Изготовление боеприпасов внутри страны обеспечивает более быстрые и надежные цепочки поставок, которые имеют решающее значение в периоды повышенных оборонных потребностей

- добавил министр обороны Лауринас Кащюнас.

Он также подчеркнул, что местное производство является ключевым условием соглашения Литвы с Rheinmetall.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Литва
Россия
Продукция
PzH 2000
Компании
Rheinmetall
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