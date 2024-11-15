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Интерфакс-АВН

Завершена интеграция геоинформационной платформы "Цифровая Земля" с геопорталом Калужской области - РКС

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В офисе компании Российские космические системы
В офисе компании Российские космические системы.
Источник изображения: © Фото : АО "Российские космические системы"

Москва. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Применение геосервисов платформы "Цифровая Земля", разработанной АО "ТЕРРА ТЕХ" позволило Калужской области стать одним из российских регионов-лидеров по использованию результатов космической деятельности в госуправлении, сообщила в четверг пресс-служба холдинга "Российские космические системы", в состав которого входит компания.

"Интеграция геосервисов "Цифровой Земли" с геопорталом Калужской области значительно упростила процесс получения данных и аналитики. За счёт этого была повышена оперативность работы профильных министерств, что особенно важно при решении задач контрольно-надзорной деятельности, требующей максимально быстрой реакции на нарушения", - сообщил директор ГБУ "Агентство информационных технологий Калужской области" (ГБУ КО "Калугаинформтех") Сергей Алдошин, которого цитирует пресс-служба.

Сообщается, что по заявкам ГБУ КО "Калугаинформтех" в геопортал Калужской области интегрированы данные по сельскому хозяйству и недропользованию площадью 61,8 тыс. кв. км, оформлено предзаказов на мониторинг строительства и недропользования с использованием высокодетальных космических снимков с российского спутника "Ресурс-П" площадью свыше 1000 кв. км.

"Результаты анализа спутниковых снимков помогают профильным министерствам и ведомствам Калужской области управлять развитием территорий, следить за целевым использованием земель и природных ресурсов, а также оперативно выявлять нарушения. Платформа "Цифровая Земля" открыла доступ к 25 геопродуктам с актуальной информацией о территории общей площадью 720,8 тыс. кв. км". - отмечается в сообщении.

В 2023-2024 годах в рамках проекта "Цифровая Земля" правительству Калужской области передавалась аналитика о состоянии природных и хозяйственных активов в лесном и сельском хозяйстве, недропользовании и строительстве. Космические данные о состоянии посевов дают возможность контролировать их развитие, прогнозировать урожайность, а также оценивать риски гибели. Спутниковые снимки помогают дистанционно определять случаи незаконной вырубки леса и безлицензионного пользования недрами. Геопространственная информация служит основанием для организации выездных проверок и дальнейшего привлечения нарушителей к ответственности.

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