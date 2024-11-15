Как выглядело бы начало войны с Россией? Генерал представляет сценарии (Wirtualna Polska, Польша)

Генерал Пиотровский: в случае войны Польша станет логистической базой НАТО

Если Россия или Беларуссия перейдут польские "красные линии", может начаться война, заявил WP генерал Томаш Пиотровский и рассказал, как это будет выглядеть. При столкновении России с НАТО Польше будет отведена особая роль, добавил военный.

Как следует реагировать на агрессивные действия, которые противник ведет ниже "порога войны"? Готова ли Польша к отражению гибридных атак? Как "проверяют" Польшу Россия и Белоруссия? Что может сделать Польша, чтобы "горячая" война не достигла наших границ? Об этом в программе Didaskalia на портале Wirtualna Polska рассказал генерал Томаш Пиотровский (Tomasz Piotrowski).

"Если мы сталкиваемся с хищническими намерениями или если мы приходим к выводу, что кто-то действует нам во вред, наша дипломатия использует все свои инструменты, если они не срабатывают, направляет соответствующую ноту, и мы оказываемся в состоянии войны", — объяснил генерал.

Однако, как подчеркнул гость Wirtualna Polska, "сейчас никто никому войну не объявляет". Мы должны быть готовы к тому, что наш оппонент, который захочет лишить нас суверенитета, сделает все, чтобы достичь этого, не переходя “порог войны”", — объяснил он.

"В случае объявления военного положения президент назначает главнокомандующего. Если военного положения нет, главнокомандующий не назначается. [...] Объявление военного положения во время войны облегчает задачу защиты от противника, поэтому противник не захочет, чтобы такой режим устанавливался", — уточнил собеседник Патриция Выжги.

По мнению генерала Пиотровского, имеющаяся документация и нормы, касающиеся состояния войны, не соответствуют современным реалиям, поэтому "к этому вопросу необходимо подойти серьезно".

Генерала спросили, что должно произойти, чтобы началась война. В качестве примера он назвал "нарушение границы с преднамеренным и легко определяемым намерением нанесения ущерба инфраструктуре или убийства польских граждан". Кибератака с катастрофическими последствиями, например, атака на транспортный узел, которая приведет к сходу поездов с рельсов и гибели польских граждан, также может стать причиной начала войны.

Генерал Пиотровский отмечает, что вопрос оперативной связи с ключевыми союзниками, которые должны помочь защитить Польшу, является ключевым для укрепления обороноспособности страны. Необходимо также определить, что считать нарушением границ со стороны противника.

"Эти “красные линии” должны быть четко доведены до сведения наших союзников для повышения их осведомленности. Чтобы союзники знали, что представляет угрозу для Польши. Поскольку, как выясняется, то, что представляет угрозу для нас, не обязательно является угрозой для кого-то, кто находится в глубине Центральной или Западной Европы", — пояснил генерал Пиотровский и добавил, что эти линии или пороги должны быть известны и полякам.

Пиотровский обращает внимание на то, что такая четкая дефиниция стала бы эффективным элементом стратегии сдерживания. "Следите за своими воздушными шарами, следите за своими вертолетчиками, следите за тем, куда направляются ваши войска, следите за тем, куда ваши спецназовцы отправляют мигрантов. Для нас все это — “красные линии”, на пресечение которых мы дадим пропорциональный, адекватный ответ, тот, который мы посчитаем нужным с точки зрения защиты наших интересов", — такой, по мнению генерала, сигнал необходимо послать враждебным Польше государствам.

С начала военного конфликта на Украине таких инцидентов было немало. Воздушное пространство Польши нарушалось ракетами, залетавшими с территории Белоруссии вертолетами и воздушными шарами.

"За нами наблюдают, нас проверяют, чтобы узнать нашу реакцию. Будем ли мы предпринимать какие-либо юридические действия? Или какие-то формальные шаги, типа увеличения военного потенциала в данном конкретном месте? (...) Например, усиливая охрану границы, размещая радары или средства ПВО? Каждый раз разыгрывается один и тот же сценарий. Противник все время проверяет и испытывает нас", — пояснил Томаш Пиотровский.

Роль Польши в конфликте

Ведущий программы Didaskalia спросил генерала, должна ли Польша иметь возможность сбивать ракеты, летящие в ее сторону.

"Да, я думаю, что да. (...) Конечно, власти должны сами оценивать связанные с этим риски, поскольку нужно понимать, что нас могут обвинить в желании включиться в конфликт", — ответил он.

В качестве аргумента "за" генерал отметил, что это позволило бы получить доступ к тому, что видит украинская противовоздушная оборона. "Мы определенно обогатили бы свой багаж знаний. Поднялись бы еще на один уровень осведомленности. Мы увидели бы все движения "Гераней", ФАБов, различных видов ракет, которые летают в украинском воздушном пространстве", — подчеркнул он. Однако, как признался собеседник Wirtualna Polska, Польша не обладает способностью сбивать все ракеты, летящие в нашем направлении.

Пиотровский добавил, что в случае конфликта с Россией "Польша будет играть ту же роль, какую играла Федеративная Республика Германия в планах старой НАТО в 80-х годах. Через Польшу будут проходить основные сухопутные, морские и воздушные коммуникации".

"Если дело дойдет до крупномасштабной операции, то она будет проводиться на территории Польши, которая одновременно будет играть роль огромной логистической базы. Я имею в виду не только склады боеприпасов, но и транспорт, технологии, средства ведения войны. Я имею в виду самолеты, которые будут здесь садиться и заправляться, порты", — пояснил генерал.

"Если НАТО готовится к оборонительной операции против России, которой, как мы видим, может помогать, например, Северная Корея, Иран или Китай, мы не знаем, как это будет выглядеть.... Я не хочу давать волю своему воображению и искусственно нагнетать обстановку, но в силу естественных причин роль Польши в этом случае будет именно такой", — резюмировал генерал Пиотровский.

Автор: Патрициуш Выжга (Patrycjusz Wyżga)