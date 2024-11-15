Будущий глава Пентагона предостерегал от вмешательства в ситуацию на Украине

Такое поведение может привести к ядерной войне с Россией, отмечал Пит Хегсет

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Бывший военный Пит Хегсет, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы Пентагона, предостерегал американские власти от вмешательства в ситуацию на Украине, напомнил телеканал CNN.

По его данным, в комментариях во время работы телеведущим Хегсет предостерегал от "американского вмешательства в дела Украины". Как он отмечал, такое поведение может привести к ядерной войне с Россией.

Хегсет учился в Принстонском и Гарвардском университетах. Он ветеран боевых действий, служил в том числе в Ираке и Афганистане. На протяжении восьми лет он работает ведущим на телеканале Fox News. Хегсет также написал нескольких книг и возглавлял две организации по защите прав ветеранов. Трамп убежден, что в новой должности он будет "смело и патриотично отстаивать политику США по установлению мира через силу".