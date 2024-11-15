Войти
ИноСМИ

"Перехватит лишь одиночные ракеты". Эксперт оценил базу США в Польше (Polsat TV, Польша)

354
0
0
База в Редзиково, Польша
База в Редзиково, Польша.
Источник изображения: © Фото : Lt. Amy Forsythe/US DoD

Капитан Лисовский: база в Редзиково не защитит НАТО от нападения России

В случае нападения России американская база ПРО в Редзиково не сможет перехватить все ракеты, а справится лишь с единичными, заявил на канале Polsat TV капитан Мачей Лисовский. Он назвал ее "якорем американских интересов в Польше". Россия, между тем, ни на кого нападать не собирается.

Капитан Мачей Лисовский (Maciej Lisowski) прокомментировал информацию о создании противоракетной базы в Редзиково словами генерала Козея (Koziej), который назвал ее "якорем американских интересов в Польше". "Это самый современный элемент системы борьбы с баллистическими ракетами на последней и средней стадиях их полета, с ракетами, которые могут быть запущены против Европы и США", — пояснил он назначение открытой базы.

База "Редзиково". Эксперт перечислил ее возможности

О создании базы уже высказался представитель Кремля Дмитрий Песков, который заявил, что ее открытие является попыткой "ограничить российский военный потенциал". Однако, по словам эксперта, база, построенная в польской Померании, и база-близнец в Румынии не смогут полностью защитить НАТО от возможного нападения, например, со стороны России.

При этом он отметил, что базы способны перехватывать одиночные, небольшие группы баллистических ракет.

"Возможности этой базы определяются тем, что она оснащена радаром дальнего действия, независимым от всех других систем, имеет собственную систему управления огнем, а также комплект ракет и их запас", — пояснил капитан Лисовский.

На базе находятся восемь ячеек — вертикальных пусковых установок Mk41, в которые можно "вставлять" ракеты различных типов, причем чем больше ракета, тем больше радиус ее действия.

Стоимость самой базы эксперт оценил в 800-900 миллионов долларов как минимум. С учетом дорогостоящего специализированного оборудования, которым оснащена база, эта цифра еще больше. "Стоимость базовой огневой установки, которая там размещена, составляет как минимум миллиард долларов", - оценил он.

Обороноспособность Польши возрастает. Эксперт напомнил, что страну защищают мощные корабли

Помимо самой базы, оборона Польши обеспечивается рядом дополнительных факторов. Например, в рамках натовской поддержки Польша может использовать спутники, которые анализируют поведение России. У нее также есть возможность попросить прислать какой-нибудь американский эсминец на Балтику для оказания помощи в обороне страны.

Данные факторы усиливают нашу обороноспособность, благодаря им возможности по сдерживанию Путина "выходят на новый уровень". "Усиление этого потенциала достигается за счет эсминцев Arleigh Burke, которые могут войти в Балтику. И не только их", — добавил капитан Мачей Лисовский. "Не стоит забывать, что итальянские фрегаты с аналогичными возможностями также являются у нас частыми гостями. В настоящее время у польского побережья находится как минимум один корабль с возможностями, даже превышающими возможности базы в Редзиково", — отметил капитан.

В беседе с корреспондентом портала Polsat News военный эксперт отметил, что в случае, если Владимир Путин решит атаковать базу в Редзиково, это будет нападением не только на Польшу, но и на американские войска. "Любое нападение на любую страну НАТО, особенно на лидера нашего Альянса, означает нападение на всех его членов", — напомнил военный аналитик.

"Такой консолидации Альянса, как в эти последние три года, не было три предыдущих десятилетия", — заключил он.

Автор: Карина Яворская (Karina Jaworska)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Румыния
США
Продукция
Arleigh Burke
Mark 41
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 11:05
  • 5560
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.11 10:15
  • 7
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 15.11 08:30
  • 1367
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 15.11 08:14
  • 2
Летчик-испытатель считает, что Су-57 превосходит китайскую новинку J-35
  • 14.11 21:45
  • 4
TKMS показали, каким будет новый фрегат MEKO A-400
  • 14.11 18:35
  • 2
В США «откровенно посмеялись» над российским Су-57 с «бородавками»
  • 14.11 18:34
  • 2
Сыграть на слух: новая гарнитура обеспечит надежную связь на поле боя
  • 14.11 04:35
  • 2
Ответ на достаточно распространенное мнение, а именно: "Недостатки выдают за достоинства. Российские лампасы выдали малокомпетентные требования по сверхманевренности в ущерб не видимости, которые на Украине никак не пригодились."
  • 14.11 01:22
  • 1
Стали ли холоднее приятельские отношения Трампа и Путина? (The Independent, Великобритания)
  • 13.11 20:43
  • 3
Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ
  • 13.11 18:26
  • 2
«Полёт русского аса на Су-57 можно смело назвать искусством»: в Китае обсуждают пилотаж на истребителе пятого поколения ВКС РФ в Чжухае
  • 13.11 13:42
  • 1
"Рособоронэкспорт" назвал главное выигрышное отличие Су-57Э
  • 13.11 12:49
  • 0
Трамп – разрушитель, или очередное «Большое американское шоу»?
  • 13.11 10:45
  • 682
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.11 01:37
  • 1
Лесть, прибыль, мир: коммерческое предложение Украины Трампу (Financial Times, Великобритания)