"Перехватит лишь одиночные ракеты". Эксперт оценил базу США в Польше (Polsat TV, Польша)

Капитан Лисовский: база в Редзиково не защитит НАТО от нападения России

В случае нападения России американская база ПРО в Редзиково не сможет перехватить все ракеты, а справится лишь с единичными, заявил на канале Polsat TV капитан Мачей Лисовский. Он назвал ее "якорем американских интересов в Польше". Россия, между тем, ни на кого нападать не собирается.

Капитан Мачей Лисовский (Maciej Lisowski) прокомментировал информацию о создании противоракетной базы в Редзиково словами генерала Козея (Koziej), который назвал ее "якорем американских интересов в Польше". "Это самый современный элемент системы борьбы с баллистическими ракетами на последней и средней стадиях их полета, с ракетами, которые могут быть запущены против Европы и США", — пояснил он назначение открытой базы.

База "Редзиково". Эксперт перечислил ее возможности

О создании базы уже высказался представитель Кремля Дмитрий Песков, который заявил, что ее открытие является попыткой "ограничить российский военный потенциал". Однако, по словам эксперта, база, построенная в польской Померании, и база-близнец в Румынии не смогут полностью защитить НАТО от возможного нападения, например, со стороны России.

При этом он отметил, что базы способны перехватывать одиночные, небольшие группы баллистических ракет.

"Возможности этой базы определяются тем, что она оснащена радаром дальнего действия, независимым от всех других систем, имеет собственную систему управления огнем, а также комплект ракет и их запас", — пояснил капитан Лисовский.

На базе находятся восемь ячеек — вертикальных пусковых установок Mk41, в которые можно "вставлять" ракеты различных типов, причем чем больше ракета, тем больше радиус ее действия.

Стоимость самой базы эксперт оценил в 800-900 миллионов долларов как минимум. С учетом дорогостоящего специализированного оборудования, которым оснащена база, эта цифра еще больше. "Стоимость базовой огневой установки, которая там размещена, составляет как минимум миллиард долларов", - оценил он.

Обороноспособность Польши возрастает. Эксперт напомнил, что страну защищают мощные корабли

Помимо самой базы, оборона Польши обеспечивается рядом дополнительных факторов. Например, в рамках натовской поддержки Польша может использовать спутники, которые анализируют поведение России. У нее также есть возможность попросить прислать какой-нибудь американский эсминец на Балтику для оказания помощи в обороне страны.

Данные факторы усиливают нашу обороноспособность, благодаря им возможности по сдерживанию Путина "выходят на новый уровень". "Усиление этого потенциала достигается за счет эсминцев Arleigh Burke, которые могут войти в Балтику. И не только их", — добавил капитан Мачей Лисовский. "Не стоит забывать, что итальянские фрегаты с аналогичными возможностями также являются у нас частыми гостями. В настоящее время у польского побережья находится как минимум один корабль с возможностями, даже превышающими возможности базы в Редзиково", — отметил капитан.

В беседе с корреспондентом портала Polsat News военный эксперт отметил, что в случае, если Владимир Путин решит атаковать базу в Редзиково, это будет нападением не только на Польшу, но и на американские войска. "Любое нападение на любую страну НАТО, особенно на лидера нашего Альянса, означает нападение на всех его членов", — напомнил военный аналитик.

"Такой консолидации Альянса, как в эти последние три года, не было три предыдущих десятилетия", — заключил он.

Автор: Карина Яворская (Karina Jaworska)