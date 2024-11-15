CNN: будущий постпред США при ООН Стефаник резко сменила позицию по Украине

Элиз Стефаник, которую Трамп выдвинул на пост представителя США в ООН, отказалась от своей прежней позиции по Украине, сообщает CNN. Теперь она всецело поддерживает политику будущего президента и уже не требует снабдить Киев ракетами Javelin и принять Украину в НАТО.

Андрей Качински (Andrew Kaczynski)

Представитель от штата Нью-Йорк Элиз Стефаник (Elise Stefanik), которую избранный президент Дональд Трамп выдвинул на пост посла США в Организации Объединенных Наций, отказывается от ранее заявленного стремления к вступлению Украины в НАТО — позиции, которую она однажды называла критически важной для региональной стабильности. В ее канцелярии не ответили на вопрос о том, по-прежнему ли она считает, что Россия совершает на Украине геноцид.

В 2022 году Стефаник призвала НАТО принять Украину в свои ряды, особенно на фоне эскалации конфликта с Россией. В то время она выступала за поставки всеобъемлющей военной помощи, подчеркивая, что администрация Трампа ранее уже выделяла Киеву ракеты Javelin. “Я видела, насколько важна Украина для региона, — сказала она. — Ее нужно принять в НАТО и сделать все, что в наших силах, чтобы снабдить их боеприпасами и "Джавелинами", причем не следует забывать, что администрация Трампа их им уже поставляла".

Те ее комментарии отражали жесткую проукраинскую позицию, которая соответствовала широкой двухпартийной поддержке Киева в первые дни конфликта. Теперь же пресс-секретарь Стефаник отказалась отвечать на вопрос, по-прежнему ли она поддерживает членство Украины в НАТО, дав понять, что теперь согласна с подходом Трампа. “Председатель Стефаник полностью поддерживает политику президента Трампа "Мир через силу" и будет следовать за ним как за главнокомандующим в отношении наилучших методов прекращения конфликта на Украине", — заявила CNN ее директор по коммуникациям Али Блэк (Ali Black).

Отсутствие ответа Стефаник на вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО связано с тем, что общественность все сильнее устает от поддержки страны Америкой, а Трамп и другие республиканцы выражают все больший скептицизм по поводу роли военно-финансовой помощи США в затянувшемся почти на три года конфликте. Действия Стефаник в Палате представителей также изменились под давлением общественного мнения. Изначально она выступала за принятие проукраинского закона и поддерживала многочисленные антироссийские санкции, а также программы военной помощи Украине. Но в апреле она проголосовала против очередного пакета на 60 миллиардов долларов, сославшись на опасения по поводу количества расходов и призвав уделять приоритетное внимание кризису на южной границе.

Это довольно резкий контраст с ее же заявлениями от апреля 2022 года, когда она вошла в 400 членов Палаты представителей США, против которых Россия ввела санкции, назвав это “знаком почета”. Действия России она тогда назвала “геноцидом” против украинского народа, а президента Владимира Путина — “бандитом” и “военным преступником”. Ее офис отказался от дальнейших комментариев, когда журналисты спросили, поддерживает ли она свои прежние заявления.