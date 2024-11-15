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Военное обозрение

В МИД Украины после публикации в Times опровергли планы создания ядерного оружия

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Источник изображения: topwar.ru

В Киеве официально отреагировали на сильно обсуждаемую во всем мире недавнюю статью, вышедшую в британской газете The Times. В публикации со ссылкой на информацию украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения утверждалось, что если вновь избранный президент США Дональд Трамп прекратит оказывать военную помощь Киеву, то Украина откажется от безъядерного статуса и сумеет в довольно короткие сроки самостоятельно создать простую ядерную бомбу, а то и несколько.

В выдержках из подготовленного центром доклада, которые приводит издание, утверждается, что за неимением на Украине мощностей по обогащению урана для создания ЯО может быть использован реакторный плутоний, извлеченный из отработавшего ядерного топлива. Его запасы в стране были оценены в 7 тонн, что авторы доклада считают достаточным для создания сотен тактических боеголовок мощностью в несколько килотонн в тротиловом эквиваленте.

Очевидно, такое сильно не понравилось многим на Западе. Да и с Трампом утративший легитимность Зеленский все еще надеется найти хоть какой-то общий язык.

И вот представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опроверг публикацию в британском издании. По его словам, Киев и дальше будет соблюдать положения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в том числе в части отказа от создания собственного ЯО.

Украина тесно сотрудничает с МАГАТЭ и является полностью прозрачной для мониторинга, что исключает использование ядерных материалов в военных целях

— публикует заявление представителя украинского дипведомства телеграм-канал МИД страны.

Вплоть до распада Советского Союза в 1991 году на территории УССР было ядерное оружие, республика обладала компетенциями и мощностями по его изготовлению. В 1994 году уже «независимая» Украина согласилась уничтожить, либо передать РФ ядерное оружие и присоединиться к ДНЯО. Последняя боеголовка с территории страны была вывезена в Россию в июне 1996 года. Взамен 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США был подписан так называемый Будапештский референдум по гарантиям безопасности бывшей УССР.

В октябре этого года в ходе встречи тогда еще с кандидатом в президенты США Трампом Зеленский заявил, что Украина может начать разработку ядерного оружия, если страну не примут в НАТО. Однако позднее глава киевского режима вроде как отказался от этого ультиматума.

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