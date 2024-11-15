Американский дрон Gray Eagle STOL впервые произвёл взлёт с борта южнокорейского десантного корабля

Источник изображения: topwar.ru

ВМС Южной Кореи вчера провели испытания беспилотника. На них американский дрон Gray Eagle STOL с фиксированным крылом, прототип которого носил наименование Mojave, впервые произвел удачный взлет с борта южнокорейского десантного корабля.

Об этом сообщает местное информагентство Yonhap, ссылаясь на пресс-службу Военно-морских сил Республики Корея.

Летательный аппарат, созданный специалистами американской компании General Atomics, взлетел с борта десантного корабля Dokdo ВМС Южной Кореи, пролетел над водами Японского моря и приземлился на взлетно-посадочной полосе на суше. При этом он поддерживал связь с кораблем и южнокорейским военно-морским командованием. В общей сложности испытательный полет продлился около часа. Посадка аппарата была осуществлена на ВПП базы Пхохан ВМС Южной Кореи, в 273 километрах от столицы страны Сеула.

Испытания проводились совместно специалистами General Atomics и южнокорейской компании Hanwha Aerospace. Они подтвердили универсальность беспилотника Gray Eagle STOL.

Источник изображения: topwar.ru

Традиционно ВМС Южной Кореи применяли дроны с вертикальным взлетом и посадкой, а этот эксперимент стал первым случаем использования беспилотника с фиксированным крылом с палубы корабля.

Gray Eagle STOL взлетает так быстро, что в следующий раз мы можем запускать его с досок для серфинга

- так на своей странице в соцсети прокомментировал испытания представитель компании General Atomics Марк Бринкли.

Аббревиатура STOL в названии дрона означает «короткий взлет и посадка». В ходе испытаний он произвел взлет со взлетно-посадочной площадки десантного корабля, длина которой составляет 100 метров.