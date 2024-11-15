Рособоронэкспорт: с нарушениями контрактных обязательств в сфере ВТС будут разбираться с участием МИД и ФСВТС

ЦАМТО, 14 ноября. Нарушения контрактных обязательств в сфере военно-технического сотрудничества будут разбираться на межправительственном уровне с участием МИД и ФСВТС России.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в рамках авиасалона Airshow China-2024.

Ранее в этом году Эквадор планировал передать США вертолеты типа Ми-171 для последующей их отправки на Украину. Однако после вмешательства российских властей Кито отказался от этого решения.

"Рособоронэкспорт" придерживается принципа неукоснительного соблюдения всеми участниками процесса военно-технического сотрудничества взятых на себя обязательств. В случае нарушения импортером обязательств все факты должны разбираться на межправительственном уровне с участием ФСВТС и МИД России", – сказал А.Михеев.

Он напомнил, что при подписании контрактных документов иностранный заказчик предоставляет сертификат конечного пользователя, в соответствии с которым обязуется не передавать полученную продукцию третьим странам без официального согласия российской стороны.