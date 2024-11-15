Боррель настаивает на собственной оборонной политике ЕС в дополнение к НАТО

Брюссель. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Один из уроков, которые Евросоюз должен извлечь из президентских выборов в США, заключается в усилении своей безопасности, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Европейский союз - это не только экономический союз. Не следует рассуждать так, что вот рядом есть альянс НАТО, который обеспечит нашу безопасность, а с другой стороны есть Европейский союз, который займется экономическими вопросами. Нет. Европейский союз стремится проводить собственную совместную политику безопасности и обороны", - сказал он в среду на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге в ходе дебатов об отношениях Евросоюза и США в свете американских президентских выборов.

"Европейский союз, - продолжил Боррель, - также имеет военные обязанности. Речь не идет только о том, чтобы производить оружие для армий НАТО. Это был бы шаг назад относительно того, что мы уже сделали в течение пяти лет (...), чтобы Европейский союз тоже играл военную роль. Это не противоречит НАТО, это не альтернатива ей, это дополнение".