Сотрудничество может укрепиться: американские эксперты оптимистично смотрят на американо-турецкие отношения в эпоху Трампа (Dünya, Турция)

Dünya: в Турции оптимистично оценивают перспективы развития отношений с США

В Турции оптимистично оценивают перспективы развития отношений с США при Трампе, пишет Dünya. По мнению экспертов, страны ждет эффективное сотрудничество по Украине: Трамп может поддержать Турцию в проведении мирных переговоров.

В то время как Дональд Трамп готовится стать президентом США во второй раз, американские эксперты считают, что турецко-американские отношения могут развиваться в положительном направлении.

Бывший посол США в Анкаре, специальный представитель США по Сирии и руководитель ближневосточной программы Центра Вильсона Джеймс Джеффри (James Jeffrey), бывший посол США в Дамаске Роберт Форд (Robert Ford) и старший научный сотрудник Гудзоновского института Люк Коффи (Luke Coffey) оценили, как при Трампе будут формироваться отношения между двумя странами.

Джеффри подчеркнул, что он "очень оптимистичен" относительно будущего двусторонних отношений во время второго срока Трампа. Дипломат отметил, что за последние несколько лет отношения продвинулись вперед и в Сирии, хотя между сторонами не достигнуто полное согласие, существует "общее понимание".

"Я думаю, что Трамп доверяет Эрдогану"

Джеффри напомнил, что Трамп в 2018 году решил вывести американские войска из Сирии. При этом пробел, который возникнет в случае такого развития событий, может быть заполнен Сирией, Ираном или ИГИЛ*. Заметив, что над этим вопросом можно поработать, Джеффри добавил: "Это область, которая меня беспокоит".

Обращая внимание на усилия по установлению мира с целью прекращения российско-украинского конфликта, Джеффри заявил, что Трамп может поддержать Турцию в проведении мирных переговоров, учитывая эффективное сотрудничество двух стран в контексте Украины в последнее время. "Турция стала ведущей страной, которая сводит вместе украинцев и россиян", – отметил он.

Джеффри продолжил: "Я думаю, что президент Трамп, которого я очень хорошо знаю, доверяет президенту Эрдогану, любит его и, вероятно, возьмет курс на Анкару".

Перед отменой санкций в отношении Турции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) существуют технические препятствия, считает Джеффри. Тем не менее он видит "путь вперед", и Трамп, по его словам, будет пытаться двигаться в этом направлении.

Отношения США с террористической организацией YPG

Бывший посол США в Дамаске Форд полагает, что Сирия является фактором, который может положительно повлиять на турецко-американские отношения. "Я буду очень удивлен, если новая администрация Трампа продолжит держать американские войска на востоке Сирии и поддерживать отношения с “Демократическими силами Сирии” под руководством членов Отрядов народной самообороны (YPG)".

Форд предупредил, что часть республиканцев поддерживает присутствие американских военнослужащих в Сирии для противодействия влиянию Ирана. Те, кто подходит к этому вопросу реалистично, благосклонно относятся к сокращению военного влияния США, поведал он.

Форд также ожидает "более полезного американо-турецкого общения" относительно того, как двигаться к переговорам по урегулированию военного конфликта на Украине.

По мнению Форда, администрация Трампа на ранних стадиях не будет оказывать давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. "Война в секторе Газа закончится тогда, когда израильтяне будут готовы положить ей конец", – добавил он.

"Турция должна будет сыграть свою роль в этом вопросе"

Старший научный сотрудник Коффи отметил, что каждая новая американская администрация предлагает возможность перезагрузить отношения с союзниками. "Это даст возможность (для двусторонних отношений), потому что и президент Трамп, и президент Эрдоган доказали, что они могут быть прагматиками и ставить национальные вопросы выше каких-либо личных разногласий", – сказал эксперт.

"Я думаю, что пришло время прекратить отношения с террористической организацией YPG и восстановить отношения с нашим союзником по НАТО – Турцией", – убежден Коффи.

Подчеркнув, что "Турция – единственная страна, которой доверяют и Украина, и Россия", Коффи добавил: "Если президент Трамп хочет содействовать достижению какого-либо соглашения между Украиной и Россией, Турция должна будет сыграть свою роль в этом вопросе".

Говоря о споре между Турцией и США по поводу истребителей F-35, Коффи отметил, что не ожидает немедленного решения проблемы и до рассмотрения этого вопроса могут быть приняты "меры укрепления доверия" в других областях оборонной промышленности.

* террористическая организация, запрещена в России