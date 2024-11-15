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ТАСС

Минобороны заявило о поражении "Стрелой-10" более 30 БПЛА на Запорожье за месяц

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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела-10" в зоне СВО
Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела-10" в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

В их числе "Шарк", "Фурия", "Лелека" и другие дроны, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" Новороссийского соединения ВДВ уничтожил более 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) за месяц в небе над Запорожской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Более 30 беспилотных летательных аппаратов ВСУ уничтожил за месяц расчет зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения группировки войск "Днепр" в ходе выполнения боевой задачи по прикрытию действий наземной группировки на запорожском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО)", - сказали там.

Как уточнили в ведомстве, на счету военнослужащих расчета такие БПЛА, как "Шарк", "Фурия", "Лелека" и несколько ударных беспилотников самолетного типа.

На постоянном дежурстве у десантников-зенитчиков находится расчет МРУ-Б (модуль разведки и управления - батарейный) на базе БТР-МДМ "Ракушка". Эта система позволяет круглосуточно контролировать и обнаруживать летательные аппараты противника.

Во время контроля воздушного пространства военнослужащие наблюдательного поста обнаруживают БПЛА, которые приближались к российским передовым позициям. После определения направления и азимута на летящие беспилотники данные передаются расчету ЗРК "Стрела-10". Военнослужащие приводят комплекс в боевую готовность, выводят его на огневой рубеж и, после захвата цели в визир, производят пуск ракет.

"Работаем каждый день, выезжаем, по задаче - прикрываем подразделения артиллерии, самоходный гаубичный дивизион. Наши ребята работают тоже регулярно, очень интенсивно идет работа. И, соответственно, над ними тоже часто кружат птички вражеские, мешают работать, потому что корректируют артиллерию противника", - отметил командир расчета ЗРК "Стрела-10М" с позывным Кот. 

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БТР-МДМ Ракушка-М
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