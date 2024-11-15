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ТАСС

Боец РФ заявил, что более 500 БПЛА ВСУ под Часовым Яром сбили новыми сеткометами

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Вид на Часов Яр
Вид на Часов Яр.
Источник изображения: © AP Photo

Оператор БПЛА 3-го армейского корпуса Южной группировки войск с позывным Белый отметил, что устройство "зарекомендовало себя очень хорошо"

ТАСС, 14 ноября. Российские военнослужащие за три месяца сбили новыми сеткометами более 500 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил оператор БПЛА 3-го армейского корпуса Южной группировки войск с позывным Белый, выполняющий боевые задачи у Часова Яра.

Сеткомет высоко выбрасывает сеть, в которой запутываются винты дрона, делая его управление невозможным.

"Устройство [сеткомет] зарекомендовало себя очень хорошо. Устройство дает нам неоспоримое преимущество в воздухе. За активное время использования в количестве трех месяцев мы сбили подобным устройством уже более 500 вражеских дронов. Данная цель данного устройства и у оператора в частности - это любые вражеские беспилотные летательные аппараты. Это устройство позволяет уничтожать [БПЛА] "Бабу-ягу", как четырех-, так и шестилопастную, так и маленькие БПЛА типа "Мавик", - сказал он.

Военнослужащий объяснил, что сеткомет состоит из находящейся в контейнере сети со специальным механизмом, выбрасывающим его с контейнера на цель. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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