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Интерфакс-АВН

Советник Байдена по нацбезопасности сообщит своему преемнику об угрозах со стороны Китая, Ирана и России

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Источник изображения: AP Photo/ Evan Vucci

Вашингтон. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан намерен предупредить своего преемника на посту Майка Уолтса об угрозах, якобы исходящих от Китая, Ирана и России.

"Если взглянуть на ситуацию со стратегической точки зрения, конкуренция с Китайской Народной Республикой будет определять то, как будет выглядеть мир в течение следующих 10, 20 и 30 лет, и поэтому это должно стать первостепенным приоритетом для будущих поколений администрации", - заявил Салливан в ходе брифинга.

По его словам, преемник на посту помощника президента по нацбезопасности, а также госсекретарь должны сосредоточиться на решении этой задачи.

Еще одной насущной проблемой Салливан назвал Иран и его доверенные группы, которые "продолжают предпринимать действия, непосредственно угрожающие американцам и американским интересам на Ближнем Востоке, и с которыми необходимо срочно разобраться".

Кроме того, специальная военная операция, проводимая Россией, по мнению Салливана, также представляет "большую угрозу европейской безопасности и, следовательно, глобальной безопасности".

"Ко всем этим вопросам у нас есть четкие подходы, мы работаем в координации с союзниками и партнерами, и мы постараемся обеспечить передачу каждой из этих областей следующей команде настолько гладко, насколько это возможно", - заявил помощник по нацбезопасности президента Джо Байдена.

Во вторник избранный президент США Дональд Трамп объявил о решении назначить конгрессмена Уолтса советником по нацбезопасности в своей администрации.

"Для меня честь объявить, что конгрессмен Майк Уолтс назначен на должность советника по нацбезопасности в моем кабинете", - говорится в заявлении Трампа.

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Иран
Китай
Россия
США
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Трамп Дональд
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