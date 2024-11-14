США не видят сокращения объемов поставок из КНР в РФ, якобы связанных с СВО

Пресс-секретарь посольства КНР Лю Пэнъюй ранее заявил, что США "распространяют дезинформацию о том, что Китай оказывает военную поддержку России"

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не видят сокращения объемов поставок из Китая в Россию, вызывающих обеспокоенность у Вашингтона в контексте проводимой РФ на Украине СВО. Об этом сообщила представитель американской администрации высокого ранга, выступая на специальном онлайн-брифинге для журналистов, посвященном встрече лидеров США и КНР, которая пройдет на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме 16 ноября.

Ее спросили, зафиксировал ли Вашингтон какие-либо свидетельства того, что Пекин сократил объем поставок Москве продукции, которая, по версии США, применяется во время спецоперации на Украине. "Мы наблюдаем за торговыми показателями между двумя странами (РФ и КНР - прим. ТАСС) и не видим снижения объемов торговли, вызывающей обеспокоенность. <...> Существуют действия, которые мы хотели бы, чтобы они предприняли, так что я ожидаю, что это будет частью разговора не только на этой встрече, но и на других", - сказала чиновник.

Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй ранее заявил ТАСС, что США "распространяют дезинформацию о том, что Китай оказывает военную поддержку России". По его словам, Пекин "никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта" на Украине, а экономическое и торговое сотрудничество между КНР и РФ "не направлено против какой-либо третьей стороны".