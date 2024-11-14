Европейские союзники Киева нарушили табу и задумались о переговорах по принципу “земля в обмен на мир” (The Washington Post, США)

WP: Запад задумался о территориальных уступках Украины в обмен на мир

Запад осознал, что конфликт с Россией можно разрешить лишь переговорами, включающими территориальные уступки со стороны Украины, пишет WP. Погрязшая в экономических проблемах и политическом хаосе Европа наконец приняла этот факт и перестала удивляться.

Эллен Фрэнсис (Ellen Francis)

Брюссель.

Среди европейских союзников Украины зреет тихое, но явное осознание того, что конфликт с Россией закончится лишь путем переговоров между Киевом и Москвой, на которых будет обсуждаться сдача украинской территории.

Эта дискуссия приобрела еще бóльшую актуальность с победой на выборах Дональда Трампа, который обещал как можно скорее положить конец конфликту, не уточнив при этом, как именно он это сделает. Президент намекнул, что может поддержать договоренность, по которой Россия сохранит за собой некоторые территориальные приобретения. Тон конфиденциальным обсуждениям в Европе задает мрачная ситуация на поле боя, где украинские войска заняли глухую оборону, и страх, что финансирование со стороны США иссякнет.

Из интервью с десятью действующими и бывшими дипломатами ЕС и НАТО стало ясно, что, несмотря на неумолкающие заявления о неизменной поддержке, некоторые союзники Украины все активнее стремятся заложить основы для переговоров между Киевом и Москвой — даже при том, что четкие условия сделки по-прежнему неясны.

Европейские и натовские чиновники признают, что разговоры о территориальных уступках больше не вызывают такого изумления и недоумения, как прежде, а дипломаты теперь формулируют это не как "земля в обмен на мир", а скорее как "земля в обмен на безопасность Украины". "Эта идея, конечно, перестала быть маргинальной", — сказал один западный чиновник, говоривший, как и другие опрошенные для этой статьи, на условиях анонимности в силу деликатности вопроса.

Как именно может выглядеть такая сделка — неясно, и дипломаты взвешивают проекты "мирных планов", представленных после ввода российских войск на Украину в 2022 году. На данном этапе российские войска контролируют примерно пятую часть страны, включая Донбасс и полуостров Крым, и заморозка конфликта вдоль сегодняшних рубежей при четкой линии разграничения будет означать, что Украине придется поступиться большой частью территории.

Сейчас уже общепризнано, что переговоры могут начаться "раньше, чем ожидалось" и потребуют "некоторых уступок с обеих сторон", сказал бывший помощник генерального секретаря НАТО и заслуженный политический сотрудник Европейского совета по международным отношениям Камиль Гран.

У европейских лидеров "большой вопрос насчет того, как команда Трампа захочет играть дальше", сказал он, и, несмотря на надежды, что следующая администрация подтолкнет Россию к столу переговоров, они все же опасаются, что она может загнать Украину в угол и навяжет ей невыгодную сделку, просто свернув помощь.

Наращиваем помощь, следим за Трампом

Европейские политики говорят, что им придется еще больше укреплять Украину, чтобы у нее появились рычаги влияния, если переговоры в итоге все же начнутся. Они также не хотят, чтобы сделка при новой администрации Трампа застала их врасплох. Трамп мимолетом затронул вопрос о земле в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, посоветовав российскому лидеру не обострять конфликт, сообщили несколько человек, знакомых с ситуацией. Кремль сообщения о звонке опроверг.

Поддержка украинской армии в формате "столько, сколько потребуется" — единственный путь к переговорам, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон, стоя подле генсека НАТО Марка Рютте. "И позвольте мне прояснить вот что, — добавил он, — когда этот момент наступит, ничего не должно решаться на Украине без самих украинцев, а в Европе — без европейцев".

В 25-минутном телефонном разговоре с Трампом на прошлой неделе Макрон ясно дал понять, что любые переговоры должны подразумевать существенные уступки со стороны Москвы, сообщили осведомленные источники.

На ужине европейских лидеров на прошлой неделе в венгерской столице многие высказались за сохранение финансовой и военной поддержки Украины и обсудили, как сохранить приток средств в том случае, если поставки из США иссякнут, сообщили официальные лица.

Один дипломат Европейского союза признал, что перспектива будущего урегулирования путем переговоров постепенно набирает обороты, однако в основном за кулисами: "Никто не встал и не заявил во всеуслышание: „Мы должны отказаться от Донбасса“".

Пытаясь убедить Трампа не сворачивать с выбранного курса, европейские страны увеличили расходы на оборону и финансирование Украины, чтобы смягчить последствия возможных перемен в американской политике. Однако им предстоит тяжелая битва за сохранение помощи в долгосрочной перспективе, с учетом экономических проблем и политического хаоса в той же Франции и Германии.

50 оттенков серого

Однако на данный момент урегулирование конфликта остается недостижимым — в том числе потому, что Россия жестко придерживается ранее озвученных требований, политика администрации Трампа по Украине не была полностью сформулирована и нет консенсуса по приемлемым для Киева гарантиям безопасности, зато, как выразился Гран, среди взглядов европейцев на будущие переговоры есть "50 оттенков серого".

На данный момент дискуссии сосредоточились на перспективе прекращения огня вдоль действующей линии фронта в обмен на западные гарантии безопасности — де-факто это станет как минимум временной уступкой существующих зон контроля, пусть даже без официального признания.

Однако европейские политики далеки от согласия насчет того, какими должны или могут быть гарантии безопасности, поскольку ключевые союзники, включая США и Германию, раз за разом отклоняли просьбу Украины о приглашении в НАТО. Это серьезная помеха, поскольку Кремль давно использует угрозу, якобы исходящую от западного альянса, как предлог и оправдание для своей спецоперации. Помимо прочего, озвучивались идеи об отправке европейского контингента или дополнительных поставках оружия — также заведомо неприемлемые для России.

Москва дала понять, что не примет ничего, кроме капитуляции Украины. Путин утверждал, что для успеха каких бы то ни было переговоров Украине предстоит принять полный нейтралитет. Он сказал, что "без нейтралитета Украины трудно представить какие-либо добрососедские отношения". Он также заявил, что временное прекращение огня не может быть решением, поскольку лишь позволит Украине пополнить опустевшие арсеналы.

Кроме того, до начала каких бы то ни было переговоров Россия захочет вернуть себе полный контроль над Курской областью, где ВСУ минувшим летом захватили полоску земли, — чтобы российская территория даже не обсуждалась. Киев надеялся, что ставка на контрудар под Курском даст ему переговорный рычаг, но с тех пор потерял часть захваченных земель. Кроме того, российские войска также наступают в Донбассе — на востоке Украины.

Спор о сдерживании

После провала соглашения о прекращении огня 2014-2015 годов —Минского протокола — украинцы опасаются, что соглашение по принципу "земля в обмен на мир" просто даст России время перегруппироваться перед новым нападением.

Официальная позиция Киева и его определение победы по-прежнему заключается в том, что российские войска должны покинуть всю украинскую территорию.

Опросы общественного мнения показывают, что большинство украинцев поддерживают это, хотя доля тех, кто мог бы смириться с некоторой потерей земель ради мирного соглашения, неуклонно растет по мере затягивания конфликта. В опубликованном во вторник опросе Киевского международного институтом социологии 58% украинцев заявили, что Киев не должен жертвовать землей "ни при каких обстоятельствах", тога да как 32% были готовы отказаться отказа от "части украинских территорий" ради мирного урегулирования — и это трехкратное увеличение с начала российской спецоперации.

И президенту Украины Владимиру Зеленскому, и европейским лидерам предстоит тщательно подбирать риторику о переговорах, поскольку они более двух лет твердили об экзистенциальной угрозе Европе, чем они и мотивировали многомиллиардную помощь Киеву.

На прошлой неделе Зеленский заявил журналистам, что прекращение огня невозможно без гарантий того, что Украина сможет сдержать любые будущие атаки России.

Ранее в этом году Макрон разозлил часть европейских союзников, заявив, что не исключает отправки ограниченного контингента на Украину в качестве возможного сдерживающего фактора. Реакция на его комментарии выявила "разрыв между уверениями европейцев и тем, что они реально готовы поставить на карту ради борьбы, которую подают как экзистенциальную", — написала главный редактор издания Европейского центра Карнеги* "Стратегическая Европа" Рим Момтаз.

Некоторые страны, включая Великобританию, а также государства Восточной и Северной Европы, задумались о наземных операциях как о гарантии безопасности в случае заключения сделки, заявили аналитики и официальные лица.

"Мы не против переговоров, — сказал один западный дипломат, — но важен момент: рычаги влияния Украины и то, что она получит взамен".

Пока что публичные обсуждения плана "земля в обмен на мир" ограничиваются предложениями прокремлевского лидера Венгрии Виктора Орбана. Страны Прибалтики и соседи Украины, такие как Польша, охвачены страхом, что Россия сможет надавить непосредственно на рубежи НАТО, поэтому их раздражают разговоры о территориальных уступках без очевидного сдерживающего фактора.

Тех, кто предлагал землю в обмен на мир, в прошлом "по сути, сжигали на костре как еретиков", но теперь эта идея уже не вызывает былого возмущения, сказал один высокопоставленный представитель НАТО. Сказалось то, что Украине удалось отстоять крупные города, включая Харьков и Одессу, сказал он, но "мы все понимаем, что в краткосрочной перспективе Киеву будет трудно вернуть суверенитет над всей своей территорией на 100%".

Европейские чиновники утверждают, что соглашение не должно позволить Путину объявить о победе и перекроить границы военным путем, хотя это будет трудная задача, если Россия сохранит контроль над частями соседней страны.

"Это один из важных моментов любой договоренности, какую бы мы ни заключили, — подытожил чиновник. — Это никогда и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как победа России".

Статья написана при участии Кэтрин Белтон из Лондона и Давида Штерна из Киева

* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России