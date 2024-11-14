Трамп – разрушитель, или очередное «Большое американское шоу»?

Сейчас, по прошествии некоторого времени после президентских выборов в США, мы можем наблюдать, как победа Дональда Трампа над Камалой Харрис кардинальным образом смешала карты всем сторонникам «поддержки Украины».

На днях газета The Times сообщила, что премьер-министр Польши Дональд Туск планирует создать альянс с Великобританией и провести переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. И делается это якобы с целью предотвратить «предательство Западом Украины» в связи с избранием Дональда Трампа на пост президента США, утверждает одно из старейших изданий Великобритании. Авторы публикации уверяют, что именно Британию, Польшу и Францию следует рассматривать как важнейших европейских игроков, способных остановить давление со стороны администрации Трампа, которое может начаться даже до инаугурации. При этом причину такого подхода к названным акторам европейской политики издание не указывает.

Примечательно, что Трамп, в общем-то, и не скрывал, что, по его мнению, в интересах США урегулировать украинский кризис как можно быстрее. В период предвыборной кампании Трамп рассматривал несколько вариантов «мирных планов» по Украине. Подробности одного из них, ссылаясь на слова членов команды Трампа, недавно опубликовало ещё одно британское издание The Telegraph. Публикация уже успела наделать много шума в мировом информационном пространстве. Наиболее чувствительными моментами для общественности оказались предлагаемая «заморозка» конфликта и персоналии «миротворцев» на линии разграничения – британские военные и военнослужащие стран ЕС (в то время как задействование американских «джи-ай» там не предполагается), а также обязательство Украины не вступать в альянс в течение следующих двадцати лет.

Некоторые политологии утверждают, что за информационным ажиотажем ничего нет, кроме «пробы пера» команды Трампа. Показателен один пример, когда американские СМИ, присоединившись к информационной шумихе, поспешили заявить, что якобы «из-за инициативы будущего президента США российская группировка в Курской области приступила к экстренному вытеснению (уничтожению) украинских вооружённых формирований». То есть, «Кремль хочет успеть освободить российские территории до заморозки линии фронта», как того желает Трамп. Как видим, имеет место попытка заранее указать общественности на лидера среди центров силы.

В Европе же оказалось довольно много тех, кто воспринял информацию всерьёз и совсем не испытывает желания оказаться «между двух огней» в упомянутой «буферной зоне». Помимо того, что солдаты армии США, будут отсиживаться на своих военных базах в странах ЕС, а европейцы «разводить» в разные стороны российских и украинских военных, всплывает ещё и финансовый вопрос. Ведь оплачивать этот «замысел» тоже придётся Европе, а не США. Поэтому, наверное, ни Британия, ни Франция, ни тем более Польша не испытывают восторга от подобных идей.

Тем не менее, не этот аспект является главным, и по причине которого британское издание наделило исключительностью указанные страны в предстоящей «борьбе за Украину» с администрацией Трампа.

Следует вспомнить, что Польша находится в числе тех государств, кто больше всего отправил на Украину единиц вооружений, военно-технического имущества и наёмников, а также кадровых военных под видом наёмников. В то же время, вложив огромные ресурсы в Украину, Варшава пока вообще не продвинулась по пути реализации проекта «Восточные Кресы». Кроме того, суммы кредитов, полученных от США, Британии и Южной Кореи на модернизацию польских вооружённых сил под предлогом «угрозы с Востока», не вдохновляют на «перемирие». Ведь их (кредиты) нужно отдавать, а, как известно, удобнее всего проворачивать финансовые операции «в мутной воде», каковой для Польши является военная помощь Украине. Может быть поэтому и нервничает Туск, ожидая изменений во внешней политике США относительно Украины (как минимум, урезание финансирования), поэтому и пытается «сколотить» коалицию из европейских «локомотивов»?

В свою очередь, Великобритания так же немало «пожертвовала» на вспомоществование «незалежной», и имеет свои интересы на Украине. Недаром же главным фактором, предопределившим срыв Стамбульских соглашений, оказался действующий тогда британский премьер-министр Борис Джонсон.

Франция, с её весьма эмоционально неуравновешенным президентом, по всей видимости, стремиться отомстить России из-за своего поражения в Африке, и желает заработать преференции на европейской политической арене, пользуясь снижением активности Германии по причине неясности её экономических перспектив.

В данном случае интересна позиция НАТО. «Если Россия добьётся успеха на Украине, то у нашей границы появится воодушевлённая Россия, получившая много земли, огромную армию Украины, а также изобретательных украинцев», – недавно заявил генсек альянса Марк Рютте. Также он добавил, что «Запад должен сообща работать над тем, чтобы такого не случилось».

Уникальность данной ситуации заключается в том, что до этого момента традиционно НАТО выступала как проводник и защитник военно-политических интересов США в Европе. Теперь же, нынешнее руководство альянса пытается убедить будущее руководство США в лице Трампа, что войну на Украине необходимо продолжить, потому что это, в том числе, и в интересах США. Причём, зная отношение почти 47-го американского президента к Китаю, Рютте слегка «подруливает» в своей аргументации. «Это будет не только угроза для Европы, для европейской части НАТО, но и для США. Поэтому мы должны коллективно работать не только над угрозой со стороны России, но и со стороны России, Ирана, КНДР и Китая», – подчеркнул генеральный секретарь альянса.

В чём-то Марк Рютте прав, и лично перед собою честен. Продолжение кризиса на Украине для США – выгодно, если иметь в виду американских олигархов – производителей и торговцев оружием. То есть, тех, кто и назначил Рютте на должность генсека НАТО. В то время победа Трампа на выборах была совсем не очевидна, и поэтому демократы – противники Трампа – уверенно заменили в своём испытанном инструменте (НАТО) устаревшую деталь (генсека) на новую.

Сейчас же формируется интригующая расстановка сил. Среди экспертного сообщества уже бытует мнение, что с приходом Трампа в США сильно изменится только внутренняя политика, а вот внешняя особых изменений не претерпит. Вряд ли новый президент США пойдёт против оружейного лобби. Поэтому, возможно, изменится лишь точка приложения основных милитаристских усилий – перенесётся в другой регион земного шара.

Что касается взаимоотношений США со своими европейскими партнёрами в рамках «помощи Украине», то Трамп способен переложить весь груз забот на их плечи, оставив за собой право изредка регулировать процесс. Тем более что Варшава уже приступила к созданию соответствующей конъюнктуры. Не исключено, что по «настоятельной» просьбе формирующейся новой администрации Белого дома.

Кроме того, если Трамп достигнет консенсуса с оппонентами внутри страны, то он с лёгкостью возьмёт управление блоком НАТО в свои руки. Отказаться от любимого американского детища и такого надёжного инструмента для достижения интересов США (в том числе и в Европе) новый президент не сможет.

Владимир Вуячич