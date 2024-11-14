Конфликт на Украине отражается на военной безопасности Белоруссии - министр обороны Хренин

Минск. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на оперативном сборе командного состава Вооруженных сил страны отметил напряженность у границ республики и влияние на это международной обстановки, в частности, конфликта на Украине.

"Бесконтрольная милитаризация наших соседей, агрессивная риторика, нежелание руководства, прежде всего, соседних с нами государств находить какие-то точки соприкосновения, в том числе и конфликт в Украине - все это отражается на военной безопасности нашего государства", - отметил Хренин, которого цитирует пресс-служба Минобороны.

Он заявил, что Белоруссия адекватно реагирует на напряженность у своих границ, а в целом текущий год назвал очень сложным.