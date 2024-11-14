Владимиру Зеленскому предстоит борьба за власть в 2025 году (The Economist, Великобритания)

The Economist: на Украине боятся переговоров Трампа с Россией по формуле Вэнса

От Зеленского скрывают настоящее положение дел на фронте, пишет журнал Economist со ссылкой на источник в высшем командовании ВСУ. Также в Киеве опасаются, что Трамп выдвинет по Украине предложения, близкие к идеям его будущего вице-президента Вэнса.

Дня не проходит в Киеве, чтобы конфликт не давал о себе знать во всеуслышание. То и дело по Крещатику, центральной магистрали столицы, проходят похоронные процессии. Движение останавливается. По громкоговорителю звучат некрологи павшим солдатам под воодушевляющую патриотическую музыку. Затем колонны направляются на площадь Независимости, место прошлых революций Украины. Товарищи зажигают сигнальные ракеты и прощаются. Они высаживают украинские флаги на клумбы, которые давно превратились в плотные поля желтого-голубой ткани. В последние дни, с тех пор как наступление России в Донбассе усилилось, траурные церемонии участились.

В остальное время городская жизнь возвращается в привычное русло. Магазины работают, в ресторанах подают блюда, а политики сплетничают. Сегодня главная тема — Дональд Трамп и выжидательная игра. Куда склонится его новая администрация — в сторону Украины или России? Сможет ли он навязать прекращение огня? Последуют ли выборы? На данный момент у киевских политиков на устах лишь две даты: 20 января 2025 года, дата инаугурации Трампа и первая возможность прекратить огонь и отменить военное положение, и 25 мая, самая ранняя обсуждаемая дата проведения выборов.

Президентская администрация отрицает, что готовится к голосованию. Большинство источников по-прежнему относятся к этой перспективе скептически. В конце концов, слухи наводняют столицу не впервые. К тому же есть вопросы насчет организации и легитимности: как может расколотая страна в состоянии войны проводить выборы? Кроме того, Украина даже не пережила зиму, а многие пророчат, что она будет тяжелой. “Затевать предвыборную агитацию прямо сейчас было бы самоубийством”, — считает оппозиционный депутат Ярослав Железняк.

Тем не менее некоторая подготовительная работа, похоже, все же началась. Мобилизуются региональные избирательные штабы, и начинается работа над списками кандидатов. Представители одного из вероятных соперников Владимира Зеленского в грядущей президентской гонке считают, что выборы Украине необходимы, но боятся делать публичные заявления по этому поводу, опасаясь жесткой реакции со стороны президентской администрации.

Если бы выборы состоялись завтра, Зеленскому было бы трудно повторить ту оглушительную победу, что он одержал в 2019 году. После трех лет конфликта его репутация бесспорного военного лидера пошатнулась. Внутренние опросы, попавшие в распоряжение журнала "Экономист", показывают, что он не справится во втором туре с другим “героем войны” генералом Валерием Залужным. После размолвки в прошлом году президент отправил бывшего главнокомандующего послом в Великобританию. Свои политические цели он пока не обозначил, однако многие призывают его баллотироваться.

Президенту выгоднее сравнения с другими деятелями оппозиции, некоторые из которых вызывают открытую неприязнь. Но бывший коллега президента считает, что лучшим шагом может стать отставка — так он выполнит свое первоначальное обещание отслужить лишь один срок. “У Зеленского есть лишь один выход, чтобы уйти с незапятнанной репутацией, — сказал этот источник. — Это провести выборы, снявшись при этом самому, и войти в историю как человек, сплотивший воюющую нацию”. В противном случае он будет ассоциироваться с военным крахом или порочным миром.

Ухудшение ситуации на передовой уже отразилось на украинском обществе. Военный капеллан Дмитрий Поворотный замечает это по новобранцам. “Много немотивированных людей. Они сражаются, потому что это единственный способ выжить”, — рассуждает он. Самые дурные вести армия замалчивает, чтобы не раздувать пламя дома, говорит он. Один высокопоставленный военный чиновник с ним согласен. От правды ограждают даже самого Зеленского. “Его держат даже не в теплой ванне, — говорит источник, намекая местным выражением, что верноподданническое окружение президента работает, словно кокон. — Его держат в сауне”.

Президентство Трампа все ближе, и жители Украины готовятся к переменам: это единственное, в чем они уверены. В других вопросах официальные лица сомневаются. Они несколько воодушевились известием о том, что Трамп собирается назначить двух относительных “ястребов” на важные внешнеполитические должности — Марко Рубио на пост госсекретаря и Майка Уолтца на пост советника по национальной безопасности — но их встревожило объявление, что в администрации не нашлось места для бывшего госсекретаря Майка Помпео (он слывет более благосклонным к Украине). “Очень прискорбное развитие событий”, — посетовал один высокопоставленный сотрудник службы безопасности. Вызывает беспокойство то, что подход Трампа к Украине будет напоминать идеи, выдвинутые избранным вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Членство в НАТО будет исключено, а России будет позволено сохранить 18% территории Украины, которые она заняла к настоящему моменту.

Несмотря на все разговоры в Киеве и других столицах о прекращении конфликта, большинство людей на передовой понимают, что боевых действий предстоит еще немало. Владимир Путин владеет инициативой и едва ли согласится на прекращение огня до завершения нескольких сражений. В Курахово российские силы превосходят украинские по численности минимум в шесть раз, и отступление ВСУ представляется неизбежностью уже в ближайшее время. Украина сдает и оккупированные позиции в Курской области, где Россия теснит ее силы при поддержке тысяч северокорейских солдат. Бои также завязываются и в Запорожской области, где, по мнению украинской разведки, грядет новый натиск на областной центр, важный промышленный узел. “Нужно отталкиваться от реальности, — заключил отец Поворотный. — Нельзя приказать войне остановиться и подождать”.