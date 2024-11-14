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Интерфакс-АВН

Россия ответит на введение в эксплуатацию в Польше американской базы ПРО - Песков

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База ПРО США в польском Редзиково может получить не только противоракеты, но и ударные средства нападения. Фото с сайта www.dvidshub.net
База ПРО США в польском Редзиково может получить не только противоракеты, но и ударные средства нападения. Фото с сайта www.dvidshub.net.

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Введение в эксплуатацию в Польше американской базы противоракетной обороны Aegis - это попытка военного сдерживания потенциала России, что приведет к ответным мерам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это продвижение американской военной инфраструктуры на территории Европы в сторону наших границ. Это ни что иное как попытка сдерживать наш военный потенциал и, конечно, это ведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета", - сказал Песков.

Так он по просьбе журналистов прокомментировал введение базы в эксплуатацию.

Песков напомнил, что "еще при президенте Буше-младшем Владимир Путин очень активно вел переговоры, где выражал обеспокоенность в связи с планами США по созданию позиционных районов ПРО в Европе".

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