Россия ответит на введение в эксплуатацию в Польше американской базы ПРО - Песков

База ПРО США в польском Редзиково может получить не только противоракеты, но и ударные средства нападения. Фото с сайта www.dvidshub.net.

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Введение в эксплуатацию в Польше американской базы противоракетной обороны Aegis - это попытка военного сдерживания потенциала России, что приведет к ответным мерам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это продвижение американской военной инфраструктуры на территории Европы в сторону наших границ. Это ни что иное как попытка сдерживать наш военный потенциал и, конечно, это ведет к принятию соответствующих мер для обеспечения паритета", - сказал Песков.

Так он по просьбе журналистов прокомментировал введение базы в эксплуатацию.

Песков напомнил, что "еще при президенте Буше-младшем Владимир Путин очень активно вел переговоры, где выражал обеспокоенность в связи с планами США по созданию позиционных районов ПРО в Европе".