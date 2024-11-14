Изгнавшие из страны французов и американцев власти Нигера пригласили компании из РФ для добычи урана

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Министр горнодобывающей промышленности Нигера Усман Абарчи сообщил, что уже прошли встречи с представителями российских компаний, заинтересованных в разведке и добыче природных ресурсов в этой африканской стране. Речь идет об уране и других полезных ископаемых. Ранее власти Нигера отозвали у французской компании Orano разрешение на эксплуатацию урановых рудников.

До смены власти в Нигере Франция использовала добываемое в этой стране сырье для обеспечения 15% потребностей в уране для ядерных реакторов своих АЭС. Однако после того, как Париж отказался признавать новое руководство Нигера, французским компаниям запретили добывать природные ресурсы в этой страны.

Ранее сообщалось, что Нигер заключил с ГК «Роскосмос» контракт на покупку трех спутников для борьбы с терроризмом. Космические аппараты трех типов: спутник связи, спутник для дистанционного зондирования и спутник-радар для обороны и безопасности, предполагается поставить к 2028 году.

До произошедшего в Нигере госпереворота, в результате которого к власти пришли военные, весьма богатые природные ресурсы этой страны буквально разграблялись Западом, в частности французами и американцами.

В настоящее время все больше стран Африки стремятся выйти из орбиты западного влияния. Так, Альянс государств Сахеля (AES), созданный 17 сентября 2023 года для обеспечения общей обороны государств Нигер, Буркина-Фасо и Мали, планирует сформировать общий парламент, в задачи которого будет входить координация действий трех африканских стран. Кроме того, AES активно работает над созданием единой валюты, ввести которую в обращение планируется уже в феврале следующего года.