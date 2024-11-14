Минобороны Великобритании заключило контракт на оснащение вертолётов «Чинук» системой управления авионикой, совместимой с американскими машинами

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Американская технологическая компания получила от Минобороны Великобритании контракт на сумму 19 миллионов долларов для оснащения новых вертолетов CH-47 Chinook Королевских ВВС универсальной системой авионики Common Avionics Architecture System (CAAS), пишет западная пресса.

В материале говорится, что данная модернизация кабины управления создаст единый стандарт для британских и американских тяжелых транспортных вертолетов, что позволит использовать однотипную авионику, цифровые дисплеи и приложения для управления полетами.

В будущем для поддержания воздушного превосходства критически важна совместимость с нашими союзниками. Наличие одинаковой современной и проверенной в боевых условиях кабины пилотов на вертолетах Великобритании и США позволит нашим силам более эффективно сотрудничать, снизить нагрузку на экипажи и повысить эффективность и безопасность операций в сложных условиях

– заявил журналистам представитель компании-подрядчика.

Архитектура модульных открытых систем CAAS Flight2 (MOSA) объединяет в себе системы связи и навигации, а также многочисленные датчики с помощью гибкого аппаратного и программного обеспечения. При этом её открытая архитектура позволяет эффективно модернизировать и улучшать систему, снижая общие затраты на обслуживание в течение всего жизненного цикла платформы.

Ранее в этом году правительство Великобритании объявило, что возможности Королевских ВВС по перевозке тяжёлых грузов будут расширены за счёт покупки 14 вертолётов «Чинук» с увеличенной дальностью полёта.