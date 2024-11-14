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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило о применении тяжелых огнеметных систем против ВСУ в Курской области

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ТОС-1А
ТОС-1А.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек" нанесли удары по опорным пунктам вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из приграничных районов Курской области, сообщило Минобороны России в среду.

"Подразделения РХБ защиты Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" оказывают поддержку в ходе активных боевых действий штурмовым подразделениям тульских и рязанских десантников в приграничных районах Курской области", - говорится в сообщении.

Применение тяжелых огнеметных систем позволило российским штурмовым группам с минимальными потерями занять опорные пункты ВСУ и произвести их зачистку, сообщили в Минобороны.

По информации военного ведомства, расчеты "Солнцепеков" ежедневно наносят удары 220-мм термобарическими снарядами по укрепленным долговременным опорным пунктам, позициям и блиндажам с бронетехникой ВСУ.

"Работать ночью расчетам боевых машин приходится чаще, чем днем. Это безопаснее, и дополнительно создает эффект неожиданности для противника", - сообщили в министерстве.

По его данным, контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени сообщают о результатах на командный пункт.

"После выполнения боевой задачи расчеты ТОС-1А "Солнцепек" в кратчайшее время проводят смену боевых позиций и оперативно перезаряжают установки", - сказали в ведомстве.

Официально сообщалось, что на вооружении российской армии стоят тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек". ТОС-1А "Солнцепек" - более современная система.

Согласно официальным данным, ТОС-1А "Солнцепек" - тяжелая огнеметная система, разработана в 2001 году на шасси танка Т-72. "Солнцепек" действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций. Цели уничтожаются при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении. Как сообщалось ранее, Вооруженные силы России начали получать тяжелые огнеметные системы нового поколения - ТОС-2.

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Продукция
Солнцепёк
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