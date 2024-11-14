SR Space: объем российского рынка ДЗЗ в 2030 году может достичь 100 млрд рублей

Очаги возгораний на территории Ямало-Ненецкого АО в августе 2017 года зафиксированные с помощью радиометра МСУ-ИК-СРМ космического аппарата ДЗЗ "Канопус-В-ИК".

В 2023 году он составил 25,6 млрд рублей, говорится в аналитическом отчете аэрокосмического холдинга

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Рынок дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в России составил 25,6 млрд рублей по итогам 2023 года, к 2030 году эта цифра может вырасти в 2-4 раза. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС аналитическом отчете аэрокосмического холдинга SR Space о состоянии отечественного рынка ДЗЗ.

Согласно представленным данным, в 2023 году объем рынка достиг 25,6 млрд рублей, показав 60% рост по сравнению с показателями 2019 года. "При сохранении темпов роста к 2030 году рынок может вырасти в 2-4 раза", - говорится в отчете.

Отмечается, что на рынке ДЗЗ лидирует беспилотная аэрофотосъемка - на нее приходится более 60% объема продаж. Сегмент космических данных развит слабее и растет темпами ниже среднерыночных, что усложняет удовлетворение спроса на спутниковые снимки высокого разрешения.

Еще одним важным выводом из представленного в отчете является то, что в России, в отличие от других стран, сейчас преобладает спрос на сырые данные ДЗЗ, их используют 92% пользователей, треть из которых даже не комбинируют их с сервисами по анализу, обработке и визуализации данных - спрос на такого рода решения пока только формируется. "Такой перекос, вероятно, связан с тем, что на российском рынке преобладают профессиональные пользователи - ГИС-специалисты, IT-разработчики, картографы", - отметили в компании.

В SR Space подчеркнули, что, по мнению большинства пользователей, ключевым барьером, препятствующим широкому использованию технологий ДЗЗ, является высокая стоимость данных и услуг. Треть опрошенных отметила недостаток квалифицированных специалистов. Также среди значимых факторов выделяются дефицит собственных спутников ДЗЗ высокого разрешения, низкий уровень конкуренции и неурегулированность правовых вопросов в части конфиденциальности данных дистанционного зондирования Земли.