Администрация США имеет в своем распоряжении 9,3 млрд. долл. на военную помощь Украине

ЦАМТО, 13 ноября. Администрация США имеет в своем распоряжении 9,3 млрд. долл. согласованной помощи Украине. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"У нас имеется 7,1 млрд. долл. в рамках инициативы PDA: это включает 4,3 млрд. долл. на 2024 ф.г., плюс 2,8 млрд. долл. возвращенных средств, а также 2,21 млрд. долл. остающихся средств по программе USAI", – сообщил П.Райдер на брифинге.

Инициатива PDA предусматривает отправку Киеву военного имущества со складов Пентагона, USAI – закупку нового оборудования у предприятий американского ОПК.

Как заявил Райдер, США постараются ускорить передачу помощи Украине.

"Мы понимаем срочность ситуации не из-за политики, а из-за ситуации на поле боя", – сказал он.

В то же время, по словам П.Райдера, Минобороны США до сих пор не передало Украине часть обещанных вооружений, доля которых достигает 40% по отдельным позициям.

П.Райдер сообщил, что с момента подписания президентом США Джо Байденом закона о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности, включая помощь Украине, американское оборонное ведомство передало с военных складов вооружения на 3,7 млрд. долл. с апреля по середину октября.

"Мы доставили Украине 83% критически важных обещанных боеприпасов, включая 155-мм снаряды для артиллерии, ракеты для систем Patriot и NASAMS. Мы также доставили 67% других средств ПВО, включая Stinger и ракеты Hawk. Мы доставили 60% обещанных бомб малого диаметра и 105-мм боеприпасов", – сообщил он.

П.Райдер уточнил, что часть обещанных средств до сих пор не доставлены, поскольку требуют ремонта.