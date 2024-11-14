Михаил Бабич: РФ готова предложить КНР производить оружие, проверенное в зоне СВО

ЦАМТО, 13 ноября. Россия готова предложить Китаю совместно производить самое современное оружие и военную технику, заявил "РИА Новости" замдиректора ФСВТС России Михаил Бабич.

Накануне в Чжухае (КНР) открылся авиакосмический салон Airshow China 2024.

"Мы стремимся к активному внедрению современных форм сотрудничества, способных вывести процесс нашего взаимодействия на более высокий уровень. Это, в первую очередь, совместная разработка высокотехнологичной продукции военного назначения, создание совместных предприятий по выпуску военной продукции, строительство сервисных центров по обслуживанию поставленных изделий, выполнение взаимовыгодных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в отношении ПВН. И, если наши китайские партнеры проявят интерес к такой форме сотрудничества, то мы готовы обсудить возможные варианты взаимодействия", – сказал М.Бабич.

При этом он подчеркнул, что результаты боевого применения ряда российских образцов оружия и военной техники оказывают значительное влияние на их продвижение на мировой рынок.

"Заметно возросло число обращений потенциальных заказчиков о поставке вооружений и военной техники, хорошо себя зарекомендовавших в боевых условиях и подтвердивших свои высокие тактико-технические характеристики. Кроме того, сегодня речь идет и об организации производств вооружений и военной техники на территории стран-партнеров", – сказал "РИА Новости" М.Бабич.