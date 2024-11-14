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Военное обозрение

Наследный принц Саудовской Аравии назвал действия Израиля в секторе Газа «коллективным геноцидом»

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Источник изображения: topwar.ru

Эр-Рияд осуждает действия Тель-Авива в секторе Газа. Об этом на встрече лидеров исламских стран, которую организовала Саудовская Аравия, заявил наследный принц страны Мухаммед бин Салман. По его словам, поведение Израиля в палестинском анклаве является «коллективным геноцидом».

Королевство вновь заявляет о своем осуждении и абсолютном неприятии коллективного геноцида, совершенного Израилем против братского палестинского народа

– сказал Мухаммед бин Салман.

Он напомнил, что с начала боевых действий в секторе Газа погибли более 43 тысяч мирных жителей. Кроме того, наследный принцип Саудовской Аравии раскритиковал Израиль за атаки на Иран. По его мнению, международное сообщество должно заставить Тель-Авив уважать суверенитет Исламской Республики.

Эксперты уже обратили внимание на смену риторики официального Эр-Рияда по отношению к Тегерану. Еще несколько лет назад между Саудовской Аравией и Ираном даже не было дипломатических отношений. Они были восстановлены только в прошлом году. Однако действия Израиля на Ближнем Востоке смогли сделать, если не союзниками, то, по крайней мере, договороспособными сторонами давних конкурентов.

Стоит отметить, что на встрече лидеров исламских стран, официальной целью которой было заявлено объединение позиций и оказание давления на международное сообщество с целью принятия мер по прекращению продолжающихся атак и установлению прочного мира в регионе, присутствовали также президенты Турции и Сирии.

Несмотря на серьезные разногласия, причиной которых являются военные операции Анкары на севере Сирии, Реджеп Эрдоган и Башар Асад перед лицом такого противника как Израиль продемонстрировали свою готовность к обсуждению мер противодействия израильской угрозе.

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Израиль
Иран
Саудовская Аравия
Сирия
Турция
Персоны
Башар Асад
Эрдоган Реджеп
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