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Военное обозрение

Трамп предложил должность главы Пентагона журналисту Хегсету, ранее служившему в Ираке, Афганистане и в тюрьме Гуантанамо

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Хегсет берёт интервью у Трампа

Источник изображения: topwar.ru

Не оправдались прогнозы американских СМИ по поводу того, кого избранный президент США Дональд Трамп выдвинет в качестве кандидата на пост главы министерства обороны. В прогнозах, напомним, было три человека, среди которых небезызвестный Майк Помпео. Однако сам Трамп заявил о том, что для Помпео в новой администрации места не найдётся, так как своё он уже отработал в первую «каденцию», в том числе в качестве директора ЦРУ и государственного секретаря.

Вопреки всем американским прогнозам Дональд Трамп предложил возглавить Пентагон Питу Хегсету, которого охарактеризовал как «умного, жёсткого и уверенного в том, что Америка должна быть превыше всего» человека.

Хегсету 44 года. Он отставной военный. Уволился со службы в звании капитана. В последнее время работал журналистом - политическим обозревателем на канале Fox News. Имеет степень магистра государственного управления и политики. У Хегсета в семье четверо своих детей и трое детей его, если можно так выразиться, новой супруги. Категорический противник «либеральных ценностей».

Известно, что Питер Хегсет в своё время проходил военную службу в Ираке и Афганистане, а также находился в штате спецтюрьмы ЦРУ в Гуантанамо (Куба). Причём попросился в Ирак Хегсет именно во время своей службы в Гуантанамо.

Также появилась информация о том, что новым главой ЦРУ вместо Уильяма Бернса станет Джон Рэтклифф. В первый президентский срок Трампа он занимал пост директора национальной разведки США. По профессии Рэтклифф адвокат. Один из непримиримых оппонентов элит из Демпартии США. Активно поддерживал Трампа, когда тому демократы пытались объявить импичмент.

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Страны
Афганистан
Ирак
США
Персоны
Трамп Дональд
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