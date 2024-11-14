"Рособоронэкспорт" не ждет снижения рекордных объемов заказов на вооружение РФ

ЧЖУХАЙ /Китай/, 13 ноября. /ТАСС/. Портфель заказов на экспорт российского вооружения остается на рекордном уровне в $55 млрд. Снижение его объемов не прогнозируется, напротив, в 2024 году "Рособоронэкспорт" подписал контракты на поставку иностранным заказчикам более 30 наименований современных образцов вооружения и военной техники, сообщил ТАСС генеральный директор спецэкспортера Александр Михеев на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в Чжухае.

"На данный момент портфель заказов "Рособоронэкспорта" продолжает удерживаться на рекордно высоком уровне около $55 млрд. Это показывает большой интерес к российской продукции военного назначения, доказавшей свои высокие характеристики в реальных боевых условиях. Снижения портфеля заказов на фоне высокого спроса на российское оружие в ближайшей перспективе не прогнозируем. Наоборот - работаем над его увеличением", - сказал он.

Михеев отметил, что в текущем году "Рособоронэкспорт" подписал контракты на поставку иностранным заказчикам более 30 наименований современных образцов вооружения и военной техники российского производства для всех видов вооруженных сил.