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Военное обозрение

Франция и Великобритания планируют полностью перейти к дистанционной борьбе с морскими минами

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Источник изображения: topwar.ru

Международная промышленная группа Thales, выпускающая информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения, к концу года предоставит ВМС Франции первую серийную версию автономной системы поиска мин в рамках перехода к полностью дистанционной борьбе с морскими минами, сообщает издание Defense News. Королевский военно-морской флот Великобритании получит подобную систему в начале 2025 года.

Франция и Великобритания переходят на дистанционный противоминный контроль, как и Нидерланды с Бельгией, в то время как другие страны, в том числе Италия и Германия, по-прежнему используют суда-тральщики с экипажем, дополненные дистанционно управляемыми аппаратами и дронами

- сказал представитель Thales Крис Каннелл.

По словам Каннелла, полностью дистанционная работа стала возможной только сейчас. Компания Thales потратила почти 10 лет на разработку системы, которую она поставляет во Францию и Великобританию, и начала морские испытания в конце 2020 года. Эти системы включают в себя переносной оперативный блок, беспилотные надводные аппараты и дистанционно управляемый аппарат для обезвреживания мин.

Автономная система поиска мин предназначена для замены всех имеющихся у Франции и Великобритании средств противоминной борьбы, включая суда-тральщики, суда-буксировщики и водолазные суда, пишет Defense News.

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