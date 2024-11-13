"Рособоронэкспорт": РФ занимается активным продвижением в Мьянму своей продукции военного назначения

Чжухай (Китай). 12 ноября. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" сообщил, что компания продолжает работу по продвижению российской оборонной продукции в Мьянму.
"Мьянма является одним из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии. "Рособоронэкспорт" занимается активным продвижением в Мьянму российской продукции военного назначения, оказывая содействие партнеру в области противодействия терроризму и организованной преступности", - заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на выставке Международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024.